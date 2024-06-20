每日一停？內科停完換西門町停電 蔣萬安再喊話賴清德

賴清德總統昨天宣布成立氣候變遷等三大任務型編組委員會，台北市長蔣萬安今天也被問到，前天內科停電，昨天西門町又停電，「會不會擔心每日一停？」蔣萬安說，不要讓民眾每天提心吊膽，擔心下一刻是否會停電或跳電，也不要讓產業人心惶惶。

蔣萬安今天上午出席翡翠水庫原水管通水啟用典禮，蔣說，這段期間台北市包含內科，昨天的西門都發生了大停電。所以他再次強調，能源政策是中央政府必須要正視而且全面檢視，也必須要了解基層的需求。

蔣萬安重申，不要讓民眾每天提心吊膽，擔心下一刻是否會停電或跳電，也不要讓產業人心惶惶，突然無法穩定的供電、民生用電以及產業需求，都是目前台灣發展非常重要的。所以中央政府一定要即刻擬定一個可長可久的能源政策，並且提供穩定充足的電力，這才是符合全民的期待。