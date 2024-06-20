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赴中國南京台協換屆活動 許淑華：依規報陸委會

中央社／ 南投縣20日電

南投縣長許淑華今天赴中國參加南京市台灣同胞投資企業協會換屆慶典，許淑華說，純粹參加活動，已依規定報陸委會；另外，縣府辦兩湖論壇，邀請名單報給陸委會目前未獲批准。

許淑華上午接連至竹山鎮、鹿谷鄉出席公開行程後，傍晚搭機至中國南京市，21日、22日參加南京市台灣同胞投資企業協會第8屆、第9屆理監事會換屆慶典，許淑華今天表示，南京市台灣同胞投資企業協會會長、中衛科技公司創辦人林銘田是南投非常傑出子弟，經常贊助南投縣重要活動如南投燈會、協助縣內貧困家庭。

許淑華在竹山鎮接受媒體聯訪表示，林銘田擔任協會會長並繼續連任，因此，她應林銘田邀請，以南投大家長身分前往祝賀，過程也會與南京市相關官員用餐、交流，南投鄉親也希望藉此能否有機會與南京市打開更多市場及合作機會，包含觀光、農業等互相推廣。

今年「兩湖論壇」輪到南投縣政府主辦，但縣府報請大陸委員會核准先遣團「目前沒有下文」。對此，許淑華說，坦白講現在兩岸關係不像以往，舉辦10多年的兩湖論壇今年輪到南投主辦，縣府將邀請名單報給陸委會，目前未獲批准，所以可能增加兩邊交流「不能說困難」，但就是互動、談合作機會可能少一點。

許淑華表示，若中央保持開放、樂觀、鼓勵態度，基層才能更有效交流，否則就算底下積極談合作，但若中央沒有辦法樂見互動，交流可能會有些困難；地方政府能做就是透過自己管道將好的農特產品、好景點推銷給大陸，也呼籲中央看見、幫助縣市需求，以更開闊心胸交流，才能正面提升地方農業、觀光發展。

許淑華 陸委會

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