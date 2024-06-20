影／黃國昌痛批：台鹽綠能安插酬庸綠友友
民眾黨立委黃國昌今天召開記者會，痛批「國家的台鹽綠能 酬庸一片綠友友」，指控台綠前董座陳啟昱及被安插酬庸的綠營權貴，利用國家招牌收地推動綠能光電，但絕大多數利益卻進了另一口袋。
民眾黨立委黃國昌先前曾指控台鹽綠能南部案場弊端，前任經濟部雖已送檢調，但黃國昌今天表示，時隔ㄧ年查到還沒有下文。他更質疑，經濟部給檢調的報告中，隻字未提台綠前董座陳啟昱，將土開絕大多數的利益輸送到他所引進的民股鴻輝公司。他喊話經濟部長郭智輝，必須好好整頓上一任經濟部所留下的爛攤子。
黃國昌更痛批，「用納稅人的錢成立的公司，是台灣人民的財產、是國家的財產，不是你民主進步黨的黨產！」拿納稅人的錢所成立的公司酬庸綠營權貴，還放任綠營權貴胡搞瞎搞，損害公司利益、圖利其他人，這種事情讓人深惡痛絕。
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