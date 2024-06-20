快訊

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

稱敵人是煤炭 馬英九籲賴清德：用童子賢就認真面對核能

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九。圖／本報資料照片
前總統馬英九。圖／本報資料照片

賴清德總統宣布在總統府成立三大委員會並親自領軍，其中氣候變遷委員會由和碩董事長童子賢擔任副召集人。前總統馬英九今天表示，減碳才是世界趨勢，反核不是，「用童子賢就要認真面對核能，」請賴總統以國計民生為念，誠實面對台灣缺電的國安危機，讓人民過一個不用擔心隨時可能停電的夏天。

馬英九今在臉書發文指出，最近台北市內湖科學園區停電，昨天中正區西門町大停電，接下來時序要進入酷暑，幾個年輕同學問「馬總統，我們的電夠用嗎？」他竟答不上來，只能苦笑。輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂「AI超級電腦」需要足夠的電力，沒想到內科馬上大停電，居民說「黃仁勳憂心成真了！」

馬英九指出，從民進黨前主席林義雄開始，反核運動就是民進黨數十年來的神主牌，但自從民進黨一向尊重的童子賢最近跳出來擁核之後，反核的民進黨頓時不知所措。為什麼？

馬英九說，自從2022年歐盟28國通過決議，認定核能也是綠能後，先前風風火火的反核運動，頓時挨了一大悶棍。核能也因此在獲得融資上更多便利。越來越多國家追隨歐盟的腳步，積極擁核。從美國、日本、韓國、大陸、到東南亞各國，都是如此。放眼世界，還剩幾個國家或地區在反核？屈指可數。所以支持核能不是反潮流，而是順潮流，是領先潮流。

馬英九提到，2013年他到友邦巴拉圭參加該國總統就職典禮，在酒會上遇到美國代表─能源部長孟尼茲（Ernest Moniz），他原是麻省理工學院（MIT）核子工程系的教授，他的母校哈佛大學與麻省理工同位於康橋的麻省大道上，相距約3公里。兩校關係密切，有些課程可互選。他在哈佛時就選過MIT的法律與海洋工程這門課。

馬英九說，那天在國慶酒會上，他問孟尼茲，2011年日本福島的核能事件，對核能發展有無衝擊？他笑說：「請注意！今天我們的敵人是煤炭，不是核能！」（Listen, our enemy today is coal, not nuclear power!」所以，減碳才是世界趨勢，反核不是。

馬英九說，他看到賴清德總統昨天宣布成立「氣候變遷委員會」，就找童子賢擔任副召集人，媒體解讀賴總統希望面對減碳問題，是否會採行核能，外界都在關注。他從蔡英文前總統時期，就不斷向政府提出示警能源政策出了問題！核能是世界趨勢，最近又已被歐洲國家認證為「綠能」。

他呼籲賴總統以國計民生為念，誠實面對台灣缺電的國安危機，讓人民過一個不用擔心隨時可能停電的夏天。

停電 反核 核能 核電 減碳 童子賢 缺電 賴清德 馬英九

延伸閱讀

馬英九當年想讓府內委員會法制化 遭柯建銘批「太上皇」

蜜月期結束！賴清德民調重跌流失200萬支持者 他爆黨內轟「2議題」難得分

賴清德「氣候變遷委員會」邀童子賢任要職 黃國昌憂：只是找人背書

馬辦曝國民黨與馬英九有距離 李彥秀：溝通沒問題

相關新聞

稱敵人是煤炭 馬英九籲賴清德：用童子賢就認真面對核能

賴清德總統宣布在總統府成立三大委員會並親自領軍，其中氣候變遷委員會由和碩董事長童子賢擔任副召集人。前總統馬英九今天表示，...

出席國際急診醫學會議年會 賴清德總統：請協助台灣加入世衛

賴清德總統今天出席第23屆國際急診醫學會議（ICEM）開幕致詞，與會學者專家超過3000人，分別來自全球65個國家。賴清...

監軍or肥貓？藍嗆檢視綠執政黑機關成效 不排除刪預算

賴清德總統宣布成立3大任務型編組委員會，遭質疑疊床架屋、手伸入行政院。國民黨立院黨團總召傅崐萁質疑，前總統蔡英文8年執政...

覆議表決被癱瘓？ 黃國昌：希望可相信柯建銘的保證

立法院21日將針對行政院提出的國會改革覆議案進行投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，日前黨團協商三黨都有在協商協論...

吳思瑤稱當年綠提國會改革違憲 黃國昌：掩飾跳票

立法院昨天審查行政院針對國會職權修法所提覆議案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤質詢時表示，民進黨在國會多數時所提出的國會改...

友邦海地成立過渡政府 外交部：加強與新執政團隊合作

我國友邦海地的暴亂暫告一個段落，外交部今指出，新過渡政府已於12日正式成立，外交部將持續加強與海地新執政團隊的合作，以維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。