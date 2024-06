稱敵人是煤炭 馬英九籲賴清德：用童子賢就認真面對核能

賴清德總統宣布在總統府成立三大委員會並親自領軍,其中氣候變遷委員會由和碩董事長童子賢擔任副召集人。前總統馬英九今天表示,減碳才是世界趨勢,反核不是,「用童子賢就要認真面對核能,」請賴總統以國計民生為念,誠實面對台灣缺電的國安危機,讓人民過一個不用擔心隨時可能停電的夏天。

馬英九今在臉書發文指出,最近台北市內湖科學園區停電,昨天中正區西門町大停電,接下來時序要進入酷暑,幾個年輕同學問「馬總統,我們的電夠用嗎?」他竟答不上來,只能苦笑。輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資,但也擔憂「AI超級電腦」需要足夠的電力,沒想到內科馬上大停電,居民說「黃仁勳憂心成真了!」

馬英九指出,從民進黨前主席林義雄開始,反核運動就是民進黨數十年來的神主牌,但自從民進黨一向尊重的童子賢最近跳出來擁核之後,反核的民進黨頓時不知所措。為什麼?

馬英九說,自從2022年歐盟28國通過決議,認定核能也是綠能後,先前風風火火的反核運動,頓時挨了一大悶棍。核能也因此在獲得融資上更多便利。越來越多國家追隨歐盟的腳步,積極擁核。從美國、日本、韓國、大陸、到東南亞各國,都是如此。放眼世界,還剩幾個國家或地區在反核?屈指可數。所以支持核能不是反潮流,而是順潮流,是領先潮流。

馬英九提到,2013年他到友邦巴拉圭參加該國總統就職典禮,在酒會上遇到美國代表─能源部長孟尼茲(Ernest Moniz),他原是麻省理工學院(MIT)核子工程系的教授,他的母校哈佛大學與麻省理工同位於康橋的麻省大道上,相距約3公里。兩校關係密切,有些課程可互選。他在哈佛時就選過MIT的法律與海洋工程這門課。

馬英九說,那天在國慶酒會上,他問孟尼茲,2011年日本福島的核能事件,對核能發展有無衝擊?他笑說:「請注意!今天我們的敵人是煤炭,不是核能!」(Listen, our enemy today is coal, not nuclear power!」所以,減碳才是世界趨勢,反核不是。

馬英九說,他看到賴清德總統昨天宣布成立「氣候變遷委員會」,就找童子賢擔任副召集人,媒體解讀賴總統希望面對減碳問題,是否會採行核能,外界都在關注。他從蔡英文前總統時期,就不斷向政府提出示警能源政策出了問題!核能是世界趨勢,最近又已被歐洲國家認證為「綠能」。

他呼籲賴總統以國計民生為念,誠實面對台灣缺電的國安危機,讓人民過一個不用擔心隨時可能停電的夏天。