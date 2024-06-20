稱敵人是煤炭 馬英九籲賴清德：用童子賢就認真面對核能

賴清德總統宣布在總統府成立三大委員會並親自領軍，其中氣候變遷委員會由和碩董事長童子賢擔任副召集人。前總統馬英九今天表示，減碳才是世界趨勢，反核不是，「用童子賢就要認真面對核能，」請賴總統以國計民生為念，誠實面對台灣缺電的國安危機，讓人民過一個不用擔心隨時可能停電的夏天。

馬英九今在臉書發文指出，最近台北市內湖科學園區停電，昨天中正區西門町大停電，接下來時序要進入酷暑，幾個年輕同學問「馬總統，我們的電夠用嗎？」他竟答不上來，只能苦笑。輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂「AI超級電腦」需要足夠的電力，沒想到內科馬上大停電，居民說「黃仁勳憂心成真了！」

馬英九指出，從民進黨前主席林義雄開始，反核運動就是民進黨數十年來的神主牌，但自從民進黨一向尊重的童子賢最近跳出來擁核之後，反核的民進黨頓時不知所措。為什麼？

馬英九說，自從2022年歐盟28國通過決議，認定核能也是綠能後，先前風風火火的反核運動，頓時挨了一大悶棍。核能也因此在獲得融資上更多便利。越來越多國家追隨歐盟的腳步，積極擁核。從美國、日本、韓國、大陸、到東南亞各國，都是如此。放眼世界，還剩幾個國家或地區在反核？屈指可數。所以支持核能不是反潮流，而是順潮流，是領先潮流。

馬英九提到，2013年他到友邦巴拉圭參加該國總統就職典禮，在酒會上遇到美國代表─能源部長孟尼茲（Ernest Moniz），他原是麻省理工學院（MIT）核子工程系的教授，他的母校哈佛大學與麻省理工同位於康橋的麻省大道上，相距約3公里。兩校關係密切，有些課程可互選。他在哈佛時就選過MIT的法律與海洋工程這門課。

馬英九說，那天在國慶酒會上，他問孟尼茲，2011年日本福島的核能事件，對核能發展有無衝擊？他笑說：「請注意！今天我們的敵人是煤炭，不是核能！」（Listen, our enemy today is coal, not nuclear power!」所以，減碳才是世界趨勢，反核不是。

馬英九說，他看到賴清德總統昨天宣布成立「氣候變遷委員會」，就找童子賢擔任副召集人，媒體解讀賴總統希望面對減碳問題，是否會採行核能，外界都在關注。他從蔡英文前總統時期，就不斷向政府提出示警能源政策出了問題！核能是世界趨勢，最近又已被歐洲國家認證為「綠能」。

他呼籲賴總統以國計民生為念，誠實面對台灣缺電的國安危機，讓人民過一個不用擔心隨時可能停電的夏天。