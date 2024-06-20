監軍or肥貓？藍嗆檢視綠執政黑機關成效 不排除刪預算

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聯合報／ 記者唐筱恬王千豪／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。記者曾原信／攝影
國民黨團總召傅崐萁。記者曾原信／攝影

賴清德總統宣布成立3大任務型編組委員會，遭質疑疊床架屋、手伸入行政院國民黨立院黨團總召傅崐萁質疑，前總統蔡英文8年執政下來成立許多黑機關到底效能如何？國民黨將全面檢視黑機關成效，不排除刪除預算；國民黨立委羅智強也批評，賴清德等於架空行政院，設立「太上行政院」在總統府運作，且這3個委員會是所謂的黑機關，不屬於行政院，國會幾乎無法監督。

傅崐萁說，蔡英文執政8年時疊床架屋成立許多任務編組，立委將去了解這些機關成效如何？若以前沒成果，現在有沒有必要重蹈覆轍再成立黑機關？而從預算的角度來看，若這些黑機關預算不多，就猶如「太上指揮官、禁衛軍、錦衣衛」直接指揮現有體系；若預算很多的話，是否代表肥貓、各派系都來找位子。

傅崐萁說，國民黨將先檢視蔡政府過去8年黑機關成績，再來看現在任務編組有無必要性，將在質詢時間詢問政府機關，部會是不是已經失能？多了黑機關後有比較具有效能嗎？國民黨團將視情況刪減預算。

羅智強質疑，這三個委員會的業務都是行政院的業務，不僅疊床架屋，設在總統府不也等於坐實卓榮泰只是賴清德的傳聲筒嗎？或是賴清德的傀儡院長嗎？賴清德等於架空行政院，設立「太上行政院」在總統府運作。

羅智強質疑，倘若委員會裡面的人有意見，是要以委員會的意見為準？還是要以行政院的意見為準？當國家氣候變遷對策委員會有其他想法時，你要環境部長彭啓明如何自處？

至於立法院要如何監督，羅智強坦言，由於這3個委員會是所謂的黑機關，不屬於行政院，幾乎無法監督，某種程度可以看到賴清德的獨斷。對於是否有可能透過預算審查間接監督，羅智強說，當然可以，但效果有限，民進黨很會藏預算。

傅崐萁 國民黨 民進黨 羅智強 蔡英文 行政院 賴清德

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