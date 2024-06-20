葉元之、王定宇狹路相逢 為動用警察權相互飆罵

日前因為立法院是否動用警察權就隔空交火的國民黨立委葉元之和民進黨立委王定宇，兩人今天在立法院黨團走道上狹路相逢。王定宇批評葉元之建議動用警察權，敢做不敢當。葉元之則反駁，他是希望警察保護立法院長韓國瑜，反批王定宇就是造謠，他都沒提王定宇「私德」問題。雙方吵成一團，當面對罵，氣氛時分火爆。

葉元之日前在媒體上提過建議立法院動用警察權，不過葉表示是希望警察能保護立法院長韓國瑜。王定宇則認為葉元之動用警察權是要驅離民眾，引發葉元之不滿，認為對方在造謠。兩人都對著攝影機不斷大叫，葉元之認為繼續下去沒意義。轉頭對著王定宇說：「我們對話一下」；王定宇則回：「我只跟人對話」。這時葉元之的手碰了王定宇一下，王馬上大吼：「你動什麼手啊，不要動手」。