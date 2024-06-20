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李四川新北民調高 蔣萬安高唱五月天情歌反被問1句話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）先前赴市議會備詢，在休息時間與副市長李四川（右）交換意見。本報資料照
台北市長蔣萬安（左）先前赴市議會備詢，在休息時間與副市長李四川（右）交換意見。本報資料照

2026新北市長布局，據最新民調，北市副市長李四川目前在國民黨潛在候選人中最具競爭力；若民眾黨立委黃國昌參戰，民進黨潛在候選人唯有海基會董事長鄭文燦，才能險勝李四川。市長蔣萬安昨天改唱五月天的「擁抱」，高唱「『蔣』我的手緊握、抱緊我、『問』我，愛我..別走」，蔣萬安今天也透露，李四川還問他一句話「是不是有偷練？」

蔣萬安今天上午出席翡翠水庫原水管通水啟用典禮，媒體也問蔣，昨天對副市長李四川唱情歌，他有沒有回應？蔣萬安透露，「昨天李四川遇到我，問我是不是有先偷練？『沒有』。」

藍綠白積極布局2026新北市長選舉。根據中廣、民意調查協會最新民調，相較於新北市副市長劉和然及立委洪孟楷，李四川民調近4成，不僅藍營民調最高，若民眾黨立委黃國昌參戰，民進黨潛在的候選人唯有海基會董事長鄭文燦，才能險勝李四川0.13%。

蔣萬安昨天被問及此事，蔣萬安不再萬安緊抱，而是直接唱起情歌，「『蔣』我的手緊握，抱緊我，『問』我，愛...別走。」

新北 李四川 民調 蔣萬安

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