葉元之、王定宇國會狹路相逢 為動用警察權當面對罵

國民黨立委葉元之日前便與民進黨立委王定宇因為立法院是否動用警察權隔空交火，兩人今天在國會狹路相逢。王定宇批評葉元之建議動用警察權，敢做不敢當。葉元之反駁，他是希望警察保護立法院長韓國瑜，王定宇就是個造謠仔，他都沒提王定宇「私德」問題。雙方在立法院吵成一團，當面對罵，兩人火氣都相當大。

葉元之日前曾在媒體上提過建議立法院動用警察權，不過葉表示是希望警察能保護立法院長韓國瑜。王定宇則認為葉元之動用警察權是要驅離民眾，引發葉元之不滿，認為對方在造謠。兩人今天上午在立法院走廊碰巧碰到，當場吵成一團，各自對著媒體高喊自己主張與說法，過程中還發生些微推擠。

葉元之高喊，警察權是保護韓國瑜進來，王定宇在造謠，說自己講的警察權要驅離民眾，警察權只能在立法院內，保護韓國瑜，結果王定宇說他的意思是要求警察驅離民眾。

王定宇則不斷說，葉元之動用警察權，敢說不敢當，不敢承認，一個立委才當4個月就說這種話，立法院動用警察權何其重大。葉元之聽到後反駁，不要亂扯，他也沒有扯王定宇的私德問題。

由於兩人都對著攝影機不斷大叫，葉元之認為繼續下去沒意義。轉頭對著王定宇說：「我們對話一下」；王定宇則回：「我只跟人對話」。這時葉元之的手碰了王定宇一下，王馬上大吼：「你動什麼手啊，不要動手」。

葉元之越來越不滿，他接著說，王定宇不要當他的面造謠，說謊不打草稿，不知道是中文不好還是心腸不好。

葉元之還提到，罷免就是王定宇提的，王定宇在節目上號召民眾罷免葉元之，民進黨的立委可以號召大家罷免國民黨板橋立委？他最討厭人家造謠。

王定宇完全不理葉元之，繼續對媒體說著，葉元之主張動用警察權，他已經透過律師提告了，葉元之敢說不敢當，葉現在要被罷免，所以開始緊張了。