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出席國際急診醫學會議年會 賴清德總統：請協助台灣加入世衛

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賴清德總統表示，國際醫療合作不該落下任何一個國家，希望專家協助台灣加入ＷHO，讓台灣對國際醫療做出更多貢獻。記者林琮恩／攝影
賴清德總統表示，國際醫療合作不該落下任何一個國家，希望專家協助台灣加入ＷHO，讓台灣對國際醫療做出更多貢獻。記者林琮恩／攝影

賴清德總統今天出席第23屆國際急診醫學會議（ICEM）開幕致詞，與會學者專家超過3000人，分別來自全球65個國家。賴清德表示，國際急診醫學聯盟是為了透過國際合作，提升全球的急診醫療品質，而醫療國際合作不該落下任何一個國家，希望專家協助台灣加入世界衛生組織（WHO），讓台灣在全球公衛領域做出更多貢獻。

會議主持人提到，賴清德具醫師背景，曾在台南市長任內多次為路上遇見的患者急救，包括一次在高鐵上為需要急救的患者施救。希望與會者在總統入場時站立鼓掌。賴清德致詞時表示，全球超過2500專家來台參加會議，不僅象徵急診醫療重要性，也證明國際合作對急診醫學至關重要，本次會議作為一種國民外交，「相信各位跟我一樣相信健康是基本人權，要確保這項人權，急診醫學不可或缺。」

賴清德說，自己進入政治工作前擔任醫師，深知急診室在醫療最前線，在重大事件時扛下衝擊，尤其新冠疫情期間，急診醫療人員為民眾健康付出許多努力；本次ICEM會議主軸是國際合作，台灣有訓練精良的醫師，並且投入急診相關臨床研究、醫療科技及公共衛生領域，建立良好醫療基礎設施，盼在會議中分享經驗。

「我的施政目標，是要建立『健康台灣』。」賴清德表示，政府會持續在公共衛生領域努力，提供每個人健康，台灣有許多能與國際社會分享的醫療成就，會議主辦單位IFEM的目標之一，是讓全球人民獲得更高品質的急診醫療服務，而國際醫療合作不該落下任何一個國家，希望專家協助台灣加入ＷHO，讓台灣對國際醫療做出更多貢獻。

台灣急診醫學會理事長許建清說，學會成立30年，急診醫護在台灣展現價值，站在前線提供全年無休的服務，期待急診醫學更有韌性，面對災難時，在任何時間、地點及情況下均提供服務，今天全球急診醫師聚集在此，提供國際級的專業，藉由集體智慧提供急診醫療解方。

IFEM主席Ffion Davies說，台灣急診救護受到國際肯定，對於天然、意外、疫情反應，獲得高度肯定，ICEM會議在亞洲舉辦10年來已經三次；IFEM與世界組織、地方學會等超過70個盟友，分享從送醫過程、到院後治療過程等提供指引，也會在年會中分享經驗。

賴清德總統今天出席第23屆國際急診醫學會議（ICEM）今天在台北國際會議中心開幕致詞，與會學者專家超過3000人，分別來自全球65個國家。記者林琮恩／攝影
賴清德總統今天出席第23屆國際急診醫學會議（ICEM）今天在台北國際會議中心開幕致詞，與會學者專家超過3000人，分別來自全球65個國家。記者林琮恩／攝影

國際醫療 賴清德 醫學 醫師

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