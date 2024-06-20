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覆議函理由7項變6項 徐巧芯批政院對民眾說謊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）今天繼續前往立法院，針對國會改革覆議案進行第二天的詢答，法務部長鄭銘謙（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天繼續前往立法院，針對國會改革覆議案進行第二天的詢答，法務部長鄭銘謙（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰今天繼續前往立法院，針對國會改革覆議案進行第二天的詢答，立委徐巧芯（圖）針對行政院7項理由覆議函變成6項，抨擊行政院公然對民眾說謊。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰今天繼續前往立法院，針對國會改革覆議案進行第二天的詢答，立委徐巧芯（圖）針對行政院7項理由覆議函變成6項，抨擊行政院公然對民眾說謊。記者曾學仁／攝影

立法院今天召開全院委員會，繼續審議行政院針對「立法院職權行使法」、「刑法」提出的覆議案，邀請行政院長卓榮泰針對此案進行報告及備詢，立委徐巧芯針對行政院七項理由覆議函變成六項，在質詢時抨擊行政院公然對民眾說謊。

立委徐巧芯表示為什麼行政院開記者會宣布覆議時，理由有七大項，但行政院給立法院的文書，理由只有六項？抨擊行政院公然對民眾說謊。

徐巧芯質疑，七項變六項是少了哪一項？卓榮泰表示少了「無差別」，立法院的公文書，有公文的格式，文字雖有調整，但內容都一樣。

徐巧芯抨擊民眾無法看到正式的覆議理由書，會被七大理由的圖卡欺騙，卓榮泰強調公文書要用比較法律的用詞，給民眾是比較清楚的表示，內文都一樣。

立法院今天召開全院委員會，繼續審議行政院針對「立法院職權行使法」、「刑法」提出的覆議案，行政院長卓榮泰（圖）針對此案進行報告及備詢。記者曾學仁／攝影
立法院今天召開全院委員會，繼續審議行政院針對「立法院職權行使法」、「刑法」提出的覆議案，行政院長卓榮泰（圖）針對此案進行報告及備詢。記者曾學仁／攝影

卓榮泰 徐巧芯 立法院 行政院 覆議案

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