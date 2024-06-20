親綠民調／賴清德、卓榮泰滿意度過半 韓國瑜落後段班

凱達格蘭基金會執行長陳致中主持的親綠智庫「新台灣國策智庫」，今天公布最新民調顯示，賴清德總統執政滿月滿意度為五成六；行政院長卓榮泰滿意度為五成三。

新台灣國策智庫民調結果指出，對賴總統滿意度調查，23.5%非常滿意、33.3%還算滿意、12.6%不太滿意、11.9％完全不滿意、18.7％無明確意見。細部分析顯示，滿意賴總統施政者，以高屏澎、男性、 40歲以上、教育程度為小學及以下比例較高。

新台灣國策智庫民調結果指出，對卓榮泰滿意度調查，16.3%非常滿意、37.3%還算滿意、13.4%不太滿意、9.3％完全不滿意、23.7％無明確意見。

新台灣國策智庫另挑選12位部會首長，加上立法院長韓國瑜做滿意度調查，結果顯示，外交部長林佳龍滿意度最高，數位發展部長黃彥男最低，韓國瑜排名倒數第三。

滿意度排名依序為，外交部長林佳龍（55.3%）、國防部長顧立雄（52.6%）、經濟部長郭智輝（51.6%）、 文化部長小野（49.2%）、內政部長劉世芳（48.9%）、衛福部長邱泰源（48.9%）、 環境部長彭啟明（48.0%）、 交通部長李孟諺（46.2%）、教育部長鄭英耀（45.9%）、勞動部長何佩珊（44.4%）、立法院長韓國瑜（44.1%）、法務部長鄭銘謙（43.0%）、數位發展部長黃彥男（39.2%）。

該份民調調查對象為戶籍在台灣22縣市，年滿20歲的一般民眾；調查方法採市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；調查時間6月15、16日；共完成1089份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點；並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。