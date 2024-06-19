菲律賓指控陸登海軍船艇攻擊 外交部籲和平解決紛爭

菲律賓軍方指控中國海警強行登上菲國海軍船艇並暴力攻擊菲方人員。外交部今天呼籲，雙方以和平方式解決紛爭，勿使用武力，以避免加劇區域緊張情勢。

外交部今天晚間回覆中央社記者詢問指出，中國海警局自15日起依據「海警法」公布實施「海警機構行政執法程序規定」，明訂中國海警可在其認定管轄海域內登檢扣押涉嫌違反出入境規定的外國籍船舶與人員，引發各國高度關注。

外交部提到，中國海警船17日與菲律賓補給船在南海仁愛暗沙附近海域爆發新規定實施後的首次海上衝突事件，雙方船艦發生碰撞，據報導有多名菲國士兵受傷，使原本緊張的南海情勢進一步加劇。

外交部呼籲，雙方以和平方式解決紛爭，勿使用武力，以避免加劇區域緊張情勢。

外交部強調，南海航行自由攸關區域和平與穩定，為國際社會所高度關切，台灣反對任何片面以武力改變現狀的企圖與行動，以及在南海地區不斷升高的灰色地帶行動與軍事脅迫作為，不僅不利於維護區域和平穩定，也損及以國際法與聯合國海洋法公約為基礎的國際公海秩序。

外交部指出，台灣將持續與區域友盟及理念相近國家合作，共同維護自由及開放的印太地區。