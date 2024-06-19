美國華裔學生與羅東高中合作 重探抗戰駝峰空運史

八年抗戰期間，我國沿海均被日軍封鎖，唯一運輸物資的滇緬公路，也因日軍入侵緬甸而中斷。美國為了支援中華民國繼續作戰，只能仰仗空運物資，航路必須冒險飛越號稱「駝峰」的喜馬拉雅山脈東段。從1942年1945，駝峰空運總計飛行150萬小時，載運65萬噸物資、損失飛機590架、美軍與中國航空公司（CNAC）共有1314名空勤人員殉職。

一群居住舊金山灣區的華裔美國高中生，在史丹福大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭指導下，依據美國與我國政府的檔案與照片，編著《飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸》，今天（19日）在台北圓山飯店舉行新書發表會。

主辦活動的喆宏人文工作室負責人楊善堯表示，去年林孝庭就指導華裔學生，探索自己的原生歷史文化，以及與現今生活的美國之間的歷史文化共通性，組成「美國加州中學生台灣歷史學術與文化交流訪問團」，來台參訪各項「民國風」與「台灣味」的景點，並且完成《翱翔天際：圖說飛虎隊與黑貓中隊》，研究中華民國與美國的歷史淵源。今年他們再度合組訪問團，參加成員包括袁浩文（Lucas Yuan）、劉天悅（Catherine Liu）、王艾唯（Everett Wang）、王寶琪（Ellie Wang） 、郝健坤（Patrick Hao），都是來自台灣獲大陸的移民第二代。

營隊的交流討論對象，除了去年的中央大學歷史所，今年還加上羅東高中雙語實驗班。羅東高中的皮妤珊、蔡元衡、吳雨澄，也以同樣的史料，完成三篇英文報告，共同探討駝峰空運。