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美國華裔學生與羅東高中合作 重探抗戰駝峰空運史

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
「飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸」，五位作者左起郝健坤、袁浩文、王艾唯、劉天悅、王寶琪，左四為史丹福大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭教授。記者蘇健忠／攝影
「飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸」，五位作者左起郝健坤、袁浩文、王艾唯、劉天悅、王寶琪，左四為史丹福大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭教授。記者蘇健忠／攝影

八年抗戰期間，我國沿海均被日軍封鎖，唯一運輸物資的滇緬公路，也因日軍入侵緬甸而中斷。美國為了支援中華民國繼續作戰，只能仰仗空運物資，航路必須冒險飛越號稱「駝峰」的喜馬拉雅山脈東段。從1942年1945，駝峰空運總計飛行150萬小時，載運65萬噸物資、損失飛機590架、美軍與中國航空公司（CNAC）共有1314名空勤人員殉職。

一群居住舊金山灣區的華裔美國高中生，在史丹福大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭指導下，依據美國與我國政府的檔案與照片，編著《飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸》，今天（19日）在台北圓山飯店舉行新書發表會。

主辦活動的喆宏人文工作室負責人楊善堯表示，去年林孝庭就指導華裔學生，探索自己的原生歷史文化，以及與現今生活的美國之間的歷史文化共通性，組成「美國加州中學生台灣歷史學術與文化交流訪問團」，來台參訪各項「民國風」與「台灣味」的景點，並且完成《翱翔天際：圖說飛虎隊與黑貓中隊》，研究中華民國與美國的歷史淵源。今年他們再度合組訪問團，參加成員包括袁浩文（Lucas Yuan）、劉天悅（Catherine Liu）、王艾唯（Everett Wang）、王寶琪（Ellie Wang） 、郝健坤（Patrick Hao），都是來自台灣獲大陸的移民第二代。

營隊的交流討論對象，除了去年的中央大學歷史所，今年還加上羅東高中雙語實驗班。羅東高中的皮妤珊、蔡元衡、吳雨澄，也以同樣的史料，完成三篇英文報告，共同探討駝峰空運。

訪問團與中央歷史所座談時，討論了學員在林孝庭指導下完成研究的駝峰空運、冷戰時期國共在香港的諜報戰、1990年代台灣對外軍購等題目。與羅東高中的座談中，由於雙方年齡相仿，彼此還相互詢問高中的作息方式。台灣學生對美國當地法令規定，早晨8點30分才開始上課，以及下午3點30分就放學，大感不可思議。下午一行人並前往宜蘭，參觀羅東高中、國立傳統藝術中心、羅東夜市等地。

「飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸」新書發表會，台、美高中生針對民國史一起互動交流。記者蘇健忠／攝影
「飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸」新書發表會，台、美高中生針對民國史一起互動交流。記者蘇健忠／攝影
五位美籍高中生與史丹佛大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭、喆宏人文工作室負責人楊善堯，以及國立羅東高中師生，廿日上午出席「飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸」新書發表會。記者蘇健忠／攝影
五位美籍高中生與史丹佛大學胡佛研究所檔案館東亞部主任林孝庭、喆宏人文工作室負責人楊善堯，以及國立羅東高中師生，廿日上午出席「飛越駝峰：圖說抗戰期間中美空中運輸」新書發表會。記者蘇健忠／攝影

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