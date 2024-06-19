「花東三法不應綁一起」柯文哲：花東快應速推 國道6號延伸滿有創意

民眾黨主席柯文哲今天說，「花東三法」不應綁在一起討論，其中花東快已討論35年，應儘速推動；環島高鐵應等延伸至宜蘭、屏東後再討論。對於國道6號延伸花蓮，他說，「我覺得滿有創意的」。

柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」中，談及行政院針對國會職權相關修法所提出的覆議案。他認為近年真正傷害人民的大多是行政權，而不是立法權，例如疫苗契約保密、僅有新台幣50萬元資本額的超思，得到數億元標案等；國會改革法案只是行政權的「刀鞘」，要保護人民不受濫權侵害。

柯文哲說，「花東三法」本來就沒有要跟國會改革法案一併處理，而這3個法案也不應綁在一起討論。他認為，花東居民值得一條快速、安全回家的道路，且總統賴清德在去年競選期間，也承諾興建「花東快」，且已討論35年，應盡速推動。

柯文哲指出，「環島高鐵」應先等高鐵延伸宜蘭、屏東都定案、開工後再來討論，「說什麼環島高鐵，我覺得是太早了」；至於國道6號延伸花蓮，「我覺得滿有創意的」，但這不只是預算的問題，也要視工程是否可行而定。

立法院財政委員會今天繼續審查財政收支劃分法。柯文哲說，國民黨版是要從中央多挖5000億元給地方，沒有顧及財政紀律；民進黨一毛都不多給。民眾黨版主張把每年超徵的2000多億元撥給地方，不會排擠中央政府的其它支出。

節目中也播出柯文哲日前到民眾黨立委黃珊珊辦公室，討論議事策略情形。黃珊珊說，待財劃法草案進入委員會時，民進黨一定會提散會動議，但她會反對；國民黨會要求停止討論，她也會反對，就是要討論。她坦承，如果藍、綠都不討論而要送協商，那民眾黨還是擋不住。

另外，民進黨立委沈伯洋日前表示，第五縱隊是假議題，重點在於資訊洩漏的風險及被威脅的可能性，經過風險盤點，立委屬風險高類型，赴中報備是合理的規範。

柯文哲說，中國也許沒有民主自由，所以反對它，但如果為了不要給中國統治、防止被中國侵略，反而要限制民主自由，「搞到最後不是跟中國一樣？」台灣要用民主方式保護民主，甚至矯正民主犯的錯誤，不能用限制民主的方式來保護民主。