新北議員稱聽證會台灣有前例 他喊「美國超人都有參加⋯」

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今（19）和新北市議員黃心華討論國會聽證授權問題。黃心華指出，聽證會制度台灣早已有先例，民進黨卻只想要社會對立。

黃心華指出，台灣其實有相關聽證會制度。例如2018年公投法修正後國民黨推出三大公投，中選會舉行3場聽證會，自己參加過其中兩場聽證會。如果聽證會不通過，就沒法進入第二階段的連署。聽證會制度已經有先例，唯獨缺乏國會聽證會。

黃心華說明，行政與立法兩者是平行，行政院長不應過問立法院。新政府有蜜月期，應做對國家有用的事情，可惜民進黨巴不得朝野、社會對立。

陳學聖表示，過去美國雷根政府將秘密出售軍火給伊朗的收入，拿去資助尼加拉瓜反政府地下組織，引發政治危機。當時美國國防部的人去國會作證時堅持不答覆，國會說如果不答覆就要科以刑責，連美國都是法律條文規定的很清楚，因為有聽證制度，案子才能被曝光。

陳學聖指出，周五表決的覆議案會有個前提，因為覆議需要15天內做決議。若周五經過一場混戰拖過了15天，覆議沒有議決，原決議就作廢。如果沒有拖過15天，才能進入釋憲，但釋憲也是民進黨的人。

陳學聖分析，賴清德總統上任後有兩個問題要解決，一是台獨黨綱，另一是能源問題。原本馬習二會後有釋出善意，但賴清德提出新兩國論，第一個問題沒法解決；能源問題方面，經濟部長郭智輝說可以考慮核電延役，全員靜默無聲，第二問題無解，只能內部動員，就像這次的覆議案。

何志勇說，美國水門案中，尼克森原否認竊聽，是白宮職員在國會聽證會上，避免偽證罪，承認白宮有錄音設備，最後聯邦最高法院要求尼克森交出完整的錄音帶，造成尼克森因面對輿論壓力與國會彈劾的窘境而辭職。就台灣而言，國會聽證是扁政府時代的大法官作成釋字585號解釋賦予立院的，如今立院只是將該號解釋法制化。

何志勇補充，去年上映的電影「奧本海默」中共有兩場聽證會，一場是攸關奧本海默是否能繼續參與美國原子能政策的安全等級聽證會，另一場則是原子能委員會主席史特勞斯被提名擔任商務部長，出席參議院舉辦的人事聽證會。在「超人對蝙蝠俠」電影劇情中，連超人都受邀參加國會聽證，按民進黨的說法，國會聽證權反民主，所以美國不民主嗎？

何志勇說，依我國憲法規定，覆議案如獲立院2分之1以上決議即維持原案，不及美國國會推翻美國總統行使否決權所需的3分之2多數。中華民國半總統制仍有內閣制憲政精神，無奈民進黨總統無論扁、蔡、賴都無視我國半總統制由國會多數黨組閣的憲政精神。在台灣倒閣沒意義，無論國會多數為何，民進黨總統都是自己組閣，倒了行政院長卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰。不如賴清德、副總統蕭美琴同時辭職重選，才知道台灣民意為何。