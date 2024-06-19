健保點值立院2次黨團協商 醫改會指看一點就知會破局

健保給付點值偏低，國民黨立委陳菁徽、蘇清泉針對「健保法」第62條提出修正，提出保障點值每點0.95元或1元。由於修法沒有共識，今舉行第2次黨團協商，會中多名立委質疑衛福部長邱泰源，未提出具體解決健保點值偏低的配套措施，最後協商仍無共識，相關法條將送至院會，由立法院長韓國瑜舉行院會級協商討論。

邱泰源表示，依在野黨立委提出健保法修正條文，將健保總額「支出上限制」改為「支出目標制」，保障健保點值每點0.95元，明年將增加健保支出705億元，若保障點值為1元，將增加1155億元，可能須調漲保費因應，民眾負擔勢必增加。

為提升健保點值，讓醫療人員得到適當回饋，健保署長石崇良說，政府正籌編明年度預算，目前規畫將總額內支付公共衛生的部分改以公務預算支應，癌症新藥基金今年於總額內編列暫時性支付，現也積極向行政院爭取預算，明年確定由公務預算撥補，能夠提升多少點值及影響，有待精算。

石崇良說，健保點值保障每點1元，可能會排擠偏鄉醫療，讓偏鄉醫院經營更為嚴峻，下半年將針對燈塔型醫院保障點值，明年會繼續擴大；另全人照顧、居家醫療、分級醫療等今年也陸續實施。邱泰源說，希望立委們給予衛福部1年來努力，往後若針對健保點值有修法的需求，再來研議。

醫改會執行長林雅惠說，依衛福部近日對保障健保點值議題的相關回應，看不出有太多的新意，也未看到因應不同方案的配套措施，因此，今天黨團協商破局，其實是「意料之中」，且依石崇良日前對外說明，將會朝向保障點值0.9元努力，這已是目前健保署正在進行的事情，其實不符合立委及醫界期待。

林雅惠表示，今天石崇良提到，東部地區的醫院為吸引人才、資源，提供較好的點值給付，但保障健保點值後，東部醫院的誘因消失，人才招募更為困難，加重偏鄉劣勢，這是今天協商時，唯有此點進行說明，保障健保點值前後可能面臨的問題，但這仍遠遠不夠。

林雅惠說，國民黨立委所提保障健保點值的健保法修正案，依目前立院朝小野大，修正案送院會表決是有可能通過的，衛福部身為健保主管機關，應針對修正案通過後的情況，研擬可行方案，並提出修法通過後，保障點值、控制醫療支出等配套措施，但今都未清楚說明，這是滿可惜的。

社區醫院協會理事長朱益宏說，今天黨團二次協商破局，正式將修正草案送交院會繼續協商，等同進行表決的機會大大增加，就看衛福部往後如何因應。