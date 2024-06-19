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台灣未獲捷克免工作許可待遇 駐捷代表：積極爭取

中央社／ 布拉格19日專電

捷克政府公布9個非歐盟國家享免工作許可證待遇，由於官方未承認台灣為獨立國家，在法規限制下，台灣最終未列入免工作許可名單中。駐捷克代表柯良叡說，目前積極和相關部會主管洽談，以爭取國人來捷克工作與投資的便利性。

捷克政府7日公布今年7月起，來自9個非歐盟國家的外國人，不再需要捷克工作許可證或員工卡，即可享有自由進入勞動力市場權利。這些國家包括澳洲、日本、加拿大、南韓、紐西蘭、英國、美國、以色列與新加坡。

在最初免工作許可證討論名單中，捷克勞動部建議7個國家，包括澳洲、日本、加拿大、韓國、紐西蘭、英國與美國。捷克貿工部國際法科科長科扎雷克（Tomáš Kozárek）提議，台灣應列入討論名單中，「因台灣是重要的經濟夥伴，已經被納入數位遊牧計畫的來源國，但也是唯一沒被列入可自由進入勞動市場的國家」。

經捷克勞動部決定，將台灣、新加坡與以色列3國家加進名單，總計10個國家進入內閣決議。然而，近期名單出爐，僅有台灣未列在名單上，其餘9個國家皆通過。

中央社記者查詢捷克行政命令系統資訊網（ODok.c），捷克政府公開的會議紀錄顯示：「根據就業法第98條u項，政府有權透過法令規定，制定不需要工作許可、工作證、公司內部調動員工證或藍卡的國家名單。在政府法令草案第1條j項中，建議將台灣納入此名單中。」

文件顯示，「然而，捷克官方並不承認台灣是一個獨立的國家，因此將其列入國家名單可能會引發政府是否超出法律授權的問題。如果這項規定也應用於台灣民眾，那麼至少在立法層面上，應在就業法中明確指出，授權涵蓋在法律意義上不能被描述為國家的領土」。

文件也提及，「這方面可參考所得稅法第21e條的規定。根據這條法律，非國家的獨立司法管轄區在所得稅方面也被視為國家」。

駐捷克代表柯良叡告訴中央社記者，目前和相關單位積極洽談，包含捷克勞動部、貿工部，爭取國人來捷克工作與投資的便利性。

柯良叡說，台灣正促請捷克方參考現行捷克法律的相關法條與案例，研議法條解釋或修改等可能性，爭取國人適用免工作許可待遇。

勞動部 捷克

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