立院外「青鳥行動」人潮曝光 這裡第一排僅2個人

公民團體為了支持覆議案，今天在立法院外舉辦連續3天的「青鳥行動」，轄區警方不敢大意，動員200名警力維安，只是現場人數不比5月氣勢，青島東路轉播舞台人潮更是寥寥可數，到了晚上連「第一排紅椅」都沒有坐滿。

記者實際觀察，「青鳥行動」這次主舞台選擇在濟南路，主辦單位用舞台車做宣講，濟南路雙向車道均封路，儘管紅色椅子幾乎都坐滿，但椅子擺放的間隔相當寬鬆，甚至道路中間有寬敞走道，更不說在路邊處可看到「比人高」堆積起來未使用的紅色椅子，粗估現場人潮不到一萬人。

至於青島東路，則是螢幕同步轉播濟南路宣講畫面，而青島東路人數狀況相當淒慘，時間來到下班後晚上7點，舞台前第一排紅色椅子根本沒坐滿，甚至只有兩個人，整個青島東路徒留一整片空蕩蕩的紅色椅子。