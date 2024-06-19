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政權交接在即 駐印尼代表：盼新總統對台關係更開放

中央社／ 雅加達19日專電

印尼總統當選人普拉伯沃10月上任，駐印尼代表陳忠表示，普拉伯沃自幼接受西方教育，且長期受他的前岳父蘇哈托反共意識影響，國際格局可望更開闊。他期盼新政府對台關係上採取開放態度，順利推展雙方關係。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）10月將卸任，並由普拉伯沃（Prabowo Subianto）接任總統職位，在政權交接前，駐印尼代表陳忠接受中央社專訪，談及他對新政府外交政策的看法，及在普拉伯沃的領導下，台灣與印尼關係未來的發展。

陳忠表示，因普拉伯沃的執政團隊尚未確認，因此目前很難預測具體外交政策的走向，但普拉伯沃曾多次公開表示，未來將延續佐科威的外交路線，也就是獨立、自主且不結盟的政策方針，與各國維持友好關係。

不過，陳忠也指出，普拉伯沃自幼接受西方教育，同時在軍旅生涯中，長期受他的前岳父蘇哈托反共意識影響，和歷屆印尼總統有所不同，對國際格局的思考可望更為開闊。

普拉伯沃曾是印尼前總統蘇哈托（Suharto）的女婿，蘇哈托垮台後2人才分道揚鑣。蘇哈托獨裁統治期間，普拉伯沃曾擔任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令，掌握軍權。

陳忠向中央社表示，印尼與台灣同為民主國家，共享相同的民主價值。未來希望在共同認可及彼此關注的各項議題上，進行廣泛交流。

他期盼，普拉伯沃和他的執政團隊未來能以開闊的格局和視野，在對台關係上「採取開放態度，採行最靈活的作法，使台灣與印尼的關係，能更順利地推展」。

近年，印尼經貿高度依賴中國，中國成為印尼第一大貿易夥伴，第二大投資國，兩國關係相當密切。

面對中國積極與印尼拉近關係，陳忠透露，在發展台灣與印尼關係上，明確感受到來自中國的阻力。

他說：「台灣和印尼的關係穩步發展，但中國近年加強對印尼經略的力道，並且在國際上遍灑『一中原則』的迷霧，企圖促使原本採取『一中政策』的國家如印尼向『一中原則』傾斜。」

「中國千方百計阻滯台灣與印尼關係的發展，所以我們必須更加謹慎惕勵籌謀化解中國的阻力，強化有助於台印尼雙方關係的推力。」

陳忠強調，台灣與印尼關係穩定發展，自台灣2016年推動「新南向政策」以來，兩國已簽訂29項官方合作協定和備忘錄，其中包括農業、經濟貿易、教育、保護移工、人力資源培訓、天然災害管理、防制犯罪及毒品及多項政府間專業性的技術合作。

他說，印尼留學台灣的學生和印尼赴台工作的勞工也日益增加，人數可觀，「顯見近年來雙邊關係在踏實、低調、互惠及互利的模式下穩健推動，成果豐碩」。並表示，未來在雙方在醫療衛生、教育、勞務、農業與糧食、新都建設及開發上都能深化合作。

一中原則 印尼 格局

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