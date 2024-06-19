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季麟連嗆賴：鼓吹城鎮戰 才是徹底的投降主義

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
海軍陸戰隊退役上將季麟連今天表示，首戰即終戰乃在建立全民憂患共識，主動、積極尋求趨吉避凶和平之道。圖／聯合報系資料照片
海軍陸戰隊退役上將季麟連今天表示，首戰即終戰乃在建立全民憂患共識，主動、積極尋求趨吉避凶和平之道。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前在黃埔百年校慶時強調，無法接受「首戰即終戰」的投降主義。海軍陸戰隊退役上將季麟連今天表示，首戰即終戰乃在強烈鮮明地揭櫫戰爭的危機意識，建立全民的憂患共識，主動、積極尋求趨吉避凶和平之道。籌購火山布雷車，鼓吹拿起掃把，實施城鎮戰，拚到最後一兵一卒者，才是徹底的失敗思想、投降主義。

國民黨前黃復興黨部主委季麟連日前才前往大陸廣州出席黃埔百年校慶活動。賴清德總統就職明天將滿月，季麟連今天公布「給總統的一封公開信」，表示這個月是驚濤駭浪、內外騷動、跌宕起伏、方興未艾，只能向賴總統致上「您辛苦了」。

季麟連表示，賴總統就職時，「您說錯了」，26天後，賴總統以三軍統帥身分親臨主持正統的黃埔建校暨國民革命軍建軍100周年慶祝榮典中，強調不能接受「首戰即終戰」的投降主義，「您又說錯了。」

季麟連說，就台灣地理、兩岸地略、區域特性、國際形勢言，台海一旦開戰，「首戰即終戰」是無庸置疑的事實，但直接連接到「投降主義」，則顯有牛頭接馬嘴之嫌。

季麟連指出，古云「止戈為武」、「化干戈為玉帛」、「上兵伐謀」、「不戰而屈人之兵」，孫子兵法13篇6070字，其核心價值為「無戰」，足證「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察」。戰爭無情無贏家，和平無價無輸家，不談殷鑑，俄烏、以哈戰爭的慘況歷歷在目，追求和平、避免戰爭，乃全民唯一共識，主不可怒而興師，宣戰、媾和之責何等重大。

季麟連表示，「首戰即終戰」乃在強烈鮮明地揭櫫戰爭的危機意識，建立全民的憂患共識，主動、積極尋求趨吉避凶和平之道。籌購火山布雷車，鼓吹拿起掃把，實施城鎮戰，拚到最後一兵一卒者，才是徹底的失敗思想、投降主義，祈盼福祐中華、天佑台灣。

失敗 戰爭 賴清德

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