蕭美琴：台灣面臨國際社會打壓 仍有尊嚴的面對世界

副總統蕭美琴今天出席世華30週年慶祝活動表示，根據亞洲公益事業研究中心今年的評比報告，台灣行善公益排名亞洲第一；雖然台灣在國際社會面臨無情打壓，但是因為台灣人的表現，讓台灣人還是可以抬頭挺胸、有尊嚴的面對世界。

蕭副總統中午由僑委會委員長徐佳青陪同在「世界華人工商婦女企管協會（簡稱世華）30週年暨國際行善日」活動致詞表示，很高興今天與大家共度世華30歲生日。30年來，世華姐妹除了自身事業有成，也出錢出力回饋社會，與台灣一起走向世界。大家的成就就是台灣的成就，世華姐妹們的成功故事也是台灣的成功故事。

副總統說，台灣女力持續成長，在每一位世華姐妹身上，都能看到女力充分發揮；此外，台灣不僅選出首位女性總統，她也成為第二位女性副總統。未來，可能有其他女性會成為台灣正副總統。百工百業中，都有女性在各自的專業領域有突出表現，充分展現台灣是世界上美麗且良善的力量，也代表台灣重要的女性力量。

副總統感謝世華姐妹在過去幾年的許多協助，包括今年0403地震，在短時間內募集逾新台幣1000萬元，支持花蓮人在地震災害中重新站起。2018年的0206地震中，世華也第一時間伸出援手。除了捐款，也組團到花蓮旅遊，用行動給予花蓮人更多信心。

副總統表示，每當台灣不幸遭逢天災，大家都是最重要的支持力量，平常也照顧偏鄉需求、關懷弱勢族群、捐贈救護車及防災車等，在每個有需要的地方都能看到世華、感受到世華姐妹的溫暖。

副總統提到，她在美國服務期間，也看到大家在疫情趨緩後，一起在華府為相關政策叩門，成為台灣外交最重要的後盾。也看到世華平時在世界各地的付出與努力，作為台灣良善力量的代表。

她表示，雖然台灣在國際社會面臨無情打壓，但是因為台灣人的表現，讓台灣人還是可以抬頭挺胸、有尊嚴的面對世界。根據亞洲公益事業研究中心今年的評比報告，台灣在行善公益方面排名亞洲第一名，這背後就有許多在場姐妹們的付出。

副總統期盼，無論世華姐妹在世界上哪個國家打拚自己的事業，都能記得台灣是最值得驕傲的故鄉，讓台灣女力持續在世界上發光發熱，讓台灣作為世界良善的力量，繼續讓所有台灣人與有榮焉、感到溫暖。

她並祝福世華30歲生日快樂，相信未來的40歲、50歲、甚至100歲，都能持續累積實力，加深與世界的連結，永遠是最美麗、有力及認真的力量。