柯文哲談財劃法 批執政黨想當老大「集錢又集權」

立法院長韓國瑜昨晚宴請民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委餐敘。柯文哲今天表示，立法院前院長游錫堃也跟民眾黨團吃飯，這種禮尚往來的禮貌沒什麼特別，敘舊談話沒什麼。柯文哲強調，民眾黨對財政劃分法有非常清楚的主張，會建立民眾黨的主導性和主體性，批執政黨「要當老大控錢，集錢又集權。」

柯文哲下午受訪時表示，人活在世界上不是只有政黨，人與人間不用那麼肅殺，民眾黨也曾跟時任立法院長游錫堃吃過飯。柯文哲說，他很早以前就跟韓國瑜講過，「又不是不認識，敘敘舊、談談話沒有什麼」昨天餐敘中沒有討論什麼，大家都是大人了，講一些過去的交情和往事，沒有刻意談政治。

柯文哲說，他猜財劃法會是下一個朝野對立的題目，跟國會改革一樣，當年喊最大聲說要修法的就是民進黨，賴清德擔任台南市長時也喊說要修財劃法。柯文哲指出，地方政府支出只有8%是自己的稅收，其餘92%中央補助，如果92%錢是中央給的，有辦法做任何規劃嗎？不可能。

柯文哲指出，2023年台灣22個縣市裡面有13個縣市自己收的歲收占支出不到25%，甚至最低才8%。試想地方政府如果明年支出只有8%是自己稅收，其他92%是中央補助，「如果92%的錢是要中央給你的，有辦法做任何規劃嗎？不可能嘛」他後來發現台北市最高才到57％。

柯文哲指出，民進黨執政後發現各縣市要用錢要看中央臉色，更不可能把錢撥給地方，財政劃分法只是讓地方自治能更落實。民進黨一毛不給當然不對，擺明中央要當老大控錢「集錢又集權」，但國民黨一下要砍5千多億也超過政府可以負擔範圍，因此他跟黨內立委說，要建立民眾黨的主導性和主體性，告訴民眾怎樣是對的，中央財政劃分法，民眾黨有非常清楚的主張。