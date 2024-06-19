藍委再轟數位身分證資料隱匿 內政部：假訊息混淆視聽

國民黨團日前舉行記者會抨擊內政部提供給立法院數位身分證調閱小組的資料全數塗黑，今日藍委質詢行政院長卓榮泰時更抨擊此舉是企圖遮蔽資訊。內政部今再重申，提供立法院的數位身分證調閱專案小組之5大卷87份文件，皆依小組決議及相關法律規定，絕無遮蔽資訊，請勿混淆視聽。

內政部指出，根據該調閱小組5月2日第1次會議，要求行政院、工程會、中央印製廠及內政部提供數位身分證工作小組會議資料、相關委託研究、研討會紀錄、報告、相關招標文件、合約書及對外函文等資料，並經主席裁示有關招標文件及合約書涉及商業機密部分可塗黑遮蔽。

內政部強調，立委所指全冊塗黑的資料，是中央印製廠所提供，因內涉該廠與東元公司間契約及服務建議書中有關技術及專利事項，是依主席裁示塗黑遮蔽。經檢視，中央印製廠於6月7日以密件方式，重新提供調閱小組檢閱。

內政部續指，又依據該調閱小組5月29日第2次會議，要求提供新一代國民身分證換發規劃案控管會議歷次紀錄等資料，政府亦配合辦理，但部分涉及個人資料保護法，並依政府資訊公開法第18條第1項第3款規定，內部討論資訊不予提供。

內政部強調，有關立法院數位身分證調閱小組，內政部皆依法、依該小組決議，配合提供適法資料。所謂遮蔽隱匿的指控，恐屬無稽，請有心人士勿以錯假訊息混淆視聽、以訛傳訛。

針對立委秀出調閱小組資料，內政部表示，依立法院職權行使法第52條規定，文件調閱調閱報告書及處理意見未提出前，其工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露，籲請相關調閱人員遵守法律規定。