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降低兒少交通事故、兒虐、自殺 厚生會成立兒少權益委員會

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
厚生會舉辦「兒少權益委員會」成立大會以及首次會議，立法委員林月琴擔任召集人（圖中未拿證書者）以及兒少權益委員會委員名單。記者李青縈／攝影
厚生會舉辦「兒少權益委員會」成立大會以及首次會議，立法委員林月琴擔任召集人（圖中未拿證書者）以及兒少權益委員會委員名單。記者李青縈／攝影

根據調查顯示，我國18歲以下兒少死亡，最主要的死亡原因是事故傷害以及自殺。厚生會今舉辦「兒少權益委員會」成立大會以及首次會議，由立法委員林月琴擔任召集人，首要目標為降低兒少交通事故、預防兒少自殺、防堵家外兒虐。

兒少權益委員會由台大社工系名譽教授鄭麗珍擔任主任委員，首次會議邀集事故傷害預防、兒童醫學、兒少安置、交通安全、心裡衛生等領域專家學者以及第一線服務的社福組織。

林月琴表示，事故傷害是兒少死亡的主因，首要威脅就是交通問題，但是政府單位在資料掌握不足，各部會提供的傷亡數據有出入，並且政策難以達到通點。

以2022年為例，衛福部針對0至17歲統計的「所有」受傷人數為2.2萬人，但是交通部的機動車事故傷害人數就高達2.6萬人。林月琴說，目前政府單位的死因回溯為0至6歲兒童，呼籲擴大到18歲，才可以針對國高中的事故傷害。

再者，事故傷害中預防兒少自殺同樣重要。林月琴說，年輕族群自殺率攀升，反映出現行支援體系的不足，另外希望推動《學生輔導法》的修法，強化學生輔導諮商中心功能，提供實質支援。

第三，先前震驚全國的兒虐凱凱案，林月琴表示，明定家外安置兒虐處遇的主責機構，建議加強訪視員的兒虐評估訓練，並解決訪視過程中的困難，確保訪視員能夠有效履行職責。

台灣全國兒少安置機構聯盟理事長徐瑜表示，偏鄉交通跟都市內交通狀況不一樣，台灣雖然不大，但差異很大，例如偏鄉沒有人行道，人跟車子混雜移動。

馬偕兒童醫院醫學教育室醫師彭純芝指出，若是死因擴大到18歲必須要有足夠經費、人力，像是花蓮、台東等個案比較少，死因分析時就有把分析年齡往上提升。另外，新生兒應該要乘坐安全座椅，但現實層面仍看到不少家長直接用機車載或是沒有坐在座椅上，就算看到了卻難以有好對策因應。

交通部路政及道安司司長黃運貴表示，了解不少縣市有人行道不足的問題，目前跟內政部合推「永續提升人行安全計畫」4年共400億元預算，建議若有發現人行道不足的問題可以跟縣政府反應，讓縣政府跟中央申請預算。

財團法人靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏也分享，校園中交通安全宣導的重要性，幼兒園小朋友在聽完交通安全說明後，當天放學正好遇上父母忘記帶他的安全帽，小朋友就拒絕上車。

交通事故 人行道 醫學

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