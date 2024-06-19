王義川手機訊號分析案 NCC：三立回覆有多次查證

民進黨政策會執行長王義川5月底在三立新聞台政論節目指出，可用手機訊號分析在立法院外的群眾資訊，引發爭議。NCC今天表示，三立回覆意見稱錄影當下跟錄影後都有多次合理查證，這是三立的說法，後續還是依程序處理。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注王義川發言惹議，NCC後續處理進度為何，三立是否有說明相關言論的事實查證狀況。

NCC今天表示，上週已經收到三立意見回覆，也會把相關說明送到節目廣告諮詢會議討論。三立說明提到，現場節目主持人有以詢問語氣說「現在時代進步到可以這樣比嗎？」，三立也說錄影當下跟錄影後已經有做多次合理查證。

NCC官員說，目前尚未收到三立召開的倫理委員會紀錄，預計三立這幾天就會開會處理。

媒體關注，主持人提出疑問，難道就可以算事實查證。NCC說明，這是目前三立的說法，此案還在程序中，後續還是要送到節目廣告諮詢會議討論處理。