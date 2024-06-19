連勝文：五月起大陸對台敵意更重 赴陸傳達和平想法

國民黨副主席連勝文日前率團訪陸參加海峽論壇，與中國政協主席王滬寧會面時表示，「作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」，引發熱議。連勝文今在國民黨中常會提到，小時候學校牆上都寫「做活活潑潑的好學生，做堂堂正正的中國人」，「堂堂正正我不敢自誇，活活潑潑我一定有做到」。

連勝文指出，此次受主席朱立倫指派參加海峽論壇，主要的目的除了與大陸官方維持溝通的管道，最重要的是要利用難得的機會與大陸民眾溝通，來傳達台灣社會多元的聲音。在兩岸關係急遽惡化的情況下，負面、極端的聲音會被凸顯。

連勝文指出，不只是台灣媒體所呈現，有關大陸新聞都是極度的負面、衝突，大陸所呈現有關台灣的訊息，也是極度負面、充滿衝突。尤其在破碎化的傳播時代，短影音、短訊息，很多事是以偏概全的，這種情況只會讓兩岸民間的敵意螺旋更加嚴重。

連勝文說，他相信實際上台灣多數民眾，是希望能與大陸和平相處，大家好來好往、開開心心的過日子，這才是絕大多數台灣人的想法，國民黨有必要趁這個機會讓大陸民眾也了解。為什麼台灣多數人的命運，要被少數人綁架、箝制？為何多數善良，而且沉默的台灣人要被少數偏激極端的人逼著走向戰爭的煉獄？

連勝文說，為避免台灣少數的民意，未來與大陸絕對多數的民意對撞，國民黨必須要利用大陸媒體能聚焦的場合，來傳達台灣民眾真正的一些想法，特別是多數台灣民眾渴望和平的想法。

他也提到，即便在海峽論壇相對友好的場合，相關大陸媒體相關報導下的留言至少也有三成大陸民眾，對他們是很不友善的。比起去年他參加經貿論壇，這樣的言論幾乎是很少、不到一成，可見從5月開始，大陸民間對台灣的敵意是急劇上升，這是非常可怕的事情，「因為當有十億人說要打你的時候，你覺得會是什麼樣的情況？」

連勝文呼籲，兩岸既然都是中華民族的一分子，自然不能互相殘殺，絕對不能讓兩岸再陷入戰爭的災難和悲劇。兩岸之間必須要為多數的人民，用積極誠懇的態度來發展關係，同時確保一定要用和平的方式處理各種不同的問題，也希望兩岸青年能多交流，透過理性、務實地溝通來瞭解彼此的立場。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，目前國內朝野三黨、主流民意，與國際社會上，基本上都支持兩岸應該有更多交流。連勝文此次率團參加海峽論壇，是以具體的行動來維繫兩岸溝通的管道，實現大家都希望可以支持的交流，許多陸媒也都以正面的角度報導連勝文的發言，這對和緩兩岸關係、增進兩岸的善意，都有非常好的效果。

林祖嘉說，連勝文的相關發言，表達台灣社會真正善意的民意，強調青年交流的重要性，凸顯兩岸共同的歷史和文化淵源，貫徹中華民國憲法的精神和內涵，也讓大陸認識到台灣社會存在的真實民意和撥亂反正的中堅力量，在一定的程度上為兩岸關係，起了非常正面的引導效果。

林祖嘉也說，此次到大陸參訪遵循國民黨的黨章、黨綱，也符合政府相關規定，再次證明，國民黨有能力、有意願也有決心與對岸保持良好的溝通管道，相信這也是維護兩岸善意跟台海和平的最重要的基礎。