台師大海外校友峰會 首屆於美國洛杉磯舉行

台灣師範大學有18萬名校友，今年首度將校友峰會移師海外，在美國洛杉磯舉行，有約200名校友及眷屬與會，未來預計在各大城市輪流舉辦。

台師大今天發布新聞稿，本月15日、16日在洛杉磯舉辦的校友峰會，北美地區8個校友會超過200名校友及眷屬與會，一同交流台灣產業現況、高等教育挑戰、大學永續發展、校友網絡經營等議題。

全國校友總會理事長理事長、金仁寶集團創辦人許勝雄表示，台師大在全球能聯絡上的校友有18萬人，在世界各地成家立業，不論在經濟、文化等等方面都扮演重要角色。希望結合全球的校友們力量，一步一腳印，將「誠正勤樸」校風播散到世界各地。

台師大校長吳正己表示，這場峰會原預計在2020年舉辦，卻因為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情延宕。2020年時經多名校友奔波，美國國家稅務局（IRS）核可成立的台師大北美基金會，讓校友捐款可享美國聯邦所得稅的減免優惠，還能省去繁雜的手續。

除了舉辦校友峰會外，吳正己也率團拜訪加州大學洛杉磯分校（UCLA）、加州理工學院、加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）等，藉此強化策略夥伴關係，發展更多元的學術合作。