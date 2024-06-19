賴清德：盼朝野重新思考覆議案 依循程序實質討論

行政院針對立法院職權修法案提出覆議，立法院21日院會將表決。身兼黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，覆議案是一次可以讓朝野政黨重新思考的機會，仍盼望朝野各黨，可以在符合憲法、依循程序的情況下，進行實質的討論；既符合國人的期待，也能鞏固民主自由，更確保憲政秩序不受侵害。

賴總統指出，民進黨從1992年國會全面改選、終結萬年國會開始，就不斷的提出國會改革主張，從第3屆國會起，為配合民主化的進程，建構「國會五法」完整的法律體系，並陸續推動國會陽光法案，打破過往長期為人民所詬病的黑箱沉痾。

賴總統說，2016年民進黨重返執政，再提出對國會改革的承諾與堅持，建構一個人民的國會、開放的國會、專業的國會。歸納五大成果，包括，一、國會頻道再進化，打造透明的國會；二、議事資料大公開，完成公開的國會；三、國會場域無障礙，建構全民的國會；四、資訊取得零距離，形成數位的國會；五、國會識讀普及化，建置教學的國會。

賴總統表示，可惜的是，本屆民進黨要落實權責相符、要強化立法院問政質能的國會改革法案卻遭藍白聯手封殺，至今仍被困在委員會中，連被討論的機會都沒有，希望在野黨能正視人民要求程序正義的聲音，在後天的覆議案，讓各版本的法案都能得以得到討論、審視的機會。

賴總統指出，民主需要捍衛、民主需要對話、民主才能深化。過去的國會改革奠定近代台灣民主發展根基；現在是台灣與世界接軌的時刻，民進黨不會放棄推動國會改革，一定要讓國會真正成為人民可以安心託付、依靠的國會，大家一起來努力。

賴總統也說，上周五開始，針對「立法院職權行使法」和「中華民國刑法」等修正案，民進黨 由秘書長林右昌親自率隊，從花蓮出發，在全國各地，啟動了一系列宣講活動。無論是黨公職舉辦的街講、說明會，或是青年朋友自發的活動，都可以看到滿滿的人潮。近期的民調也顯示，有過半國人支持行政院所提的覆議案；未來一周，下鄉宣講的行動會在更多縣市舉辦，同時也會啟動各地的街頭宣講。

賴總統表示，再次感謝所有挺身而出的黨公職，也期許大家繼續秉持走入群眾、團結台灣、深化民主的精神，共同努力。穩定的民主自由與憲政秩序，才能讓社會安定、讓國家進步、讓人民看見希望，我相信這也是朝野各黨共同的目標。