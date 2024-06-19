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稱覆議遭否決只能接受 卓榮泰：政院沒有釋憲外的選項

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今（19）赴立法院，就覆議案報告並備詢。民進黨立委賴瑞隆質詢時提到，若覆議案沒過，監察院也該提出釋憲案，而假如釋憲結果出爐，法案違憲，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲應負政治責任下台。圖／截自國會議事直播
行政院長卓榮泰今（19）赴立法院，就覆議案報告並備詢。民進黨立委賴瑞隆質詢時提到，若覆議案沒過，監察院也該提出釋憲案，而假如釋憲結果出爐，法案違憲，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲應負政治責任下台。圖／截自國會議事直播

行政院長卓榮泰今（19）赴立法院，就覆議案報告並備詢。民進黨立委賴瑞隆質詢時提到，若覆議案沒過，監察院也該提出釋憲案，而假如釋憲結果出爐，法案違憲，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲應負政治責任下台。

賴瑞隆問卓榮泰，假如覆議案被否決，行政院下一步如何？卓揆表示，依照憲法規定，行政院只能接受，也沒有釋憲以外的選項，他知道民進黨團有提出釋憲案。未來有辦法透過另外憲法救濟，達到更圓滿下一階段對人民權利保障，會再思考。

賴瑞隆提到，涉及到的機關都應該要提出釋憲，不只是民進黨團，監察院也該提出覆議，調查權有些受影響，甚至總統府也可以思考。講的是制度，而不是講個人。

賴瑞隆說，藍白不敢提不信任案，是因為多數人民對覆議是支持的，但不提會讓憲政秩序混亂。卓榮泰說，如果覆議案能夠過，釋憲案都會停下來。

賴瑞隆表示，若釋憲結果出來，法案違憲，而此由藍白強行通過，朱立倫、柯文哲應該下台負責，唯有這樣才能負起政治責任，呼籲藍白兩黨主席應該審慎思考，朱立倫、柯文哲應思考國家長治久安，若堅持用黨的力量否決釋憲，應負責任。

覆議案 賴瑞隆 釋憲

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