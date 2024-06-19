快訊

台股創新高！外資買超485億歷史第七大 買最多竟是這檔ETF

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

有錢人出走中「逃離」這3國 台灣富豪流失人數全球第8

馬辦曝國民黨與馬英九有距離 李彥秀：溝通沒問題

中央社／ 台北19日電
國民黨文傳會主委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委李彥秀。圖／國民黨提供

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，國民黨和前總統馬英九的關係存在距離，國民黨文傳會主委李彥秀今天回應，黨中央跟馬英九之間溝通沒有問題，包括副主席連勝文出席海峽論壇時，也不斷肯定馬英九在兩岸間的貢獻與努力。

蕭旭岑昨天接受網路節目訪問時提到，總統賴清德在520後對國民黨發動全面攻勢，提出不接受「首戰即終戰」，看似是在打馬英九，但只是把馬英九當槓桿，因為賴總統知道國民黨現在和馬英九的關係存在距離，藉著打馬英九，同時打國民黨和中華民國派的人。

李彥秀今天在國民黨中常會後受訪表示，黨中央跟馬英九之間溝通沒有問題，馬辦就在她的選區，大小事包括地方的邀約，都可以直接與馬辦溝通，沒有太大問題。

談到總統赴立法院國情報告，李彥秀指出，立法院職權行使法修法已三讀通過，就該遵照立法院多數決的共識與結果，相信多數立委對總統會以禮相待，只要總統願意到立法院，一定會是有序的問答。

李彥秀談及，賴總統曾承諾願意到立法院，國民黨當然也希望能創造好的憲政慣例，盼賴總統兌現承諾，也相信這會是更好互動的開始。

此外，總統賴清德談到，和平必須靠實力，要透過備戰達到避戰與和平，空口白話不是真和平。蕭旭岑上午透過新聞稿直言，賴總統說「和平需要靠實力」只對了一半，更重要的是還要靠誠信。唯有忠於中華民國憲法的「一中原則」，以及和大陸共同政治基礎「九二共識」，才有真正的和平與繁榮。

蕭旭岑強調，賴總統對國民黨發動全面攻勢，共計進行3次「偷天換日」，分別是在就職演說提「中華民國、中華民國台灣、台灣，都是國家的名字」、把「兩岸互不隸屬」和「兩國互不隸屬」混為一談、在陸官校慶演說時，把「追求一個統一的中國」的黃埔精神，偷天換日成為抗中保台、為台獨而戰。

蕭旭岑呼籲，賴總統能夠以民為念，真正為台灣百姓設想，不是用「務實」的方式，把中華民國台獨化，這樣做除了滿足意識形態的虛假妄想，對民生沒有任何幫助。

中華民國台灣 國民黨 馬英九

延伸閱讀

馬辦：賴清德三次偷天換日 無法真正讓兩岸和平

遭馬英九批引戰總統 賴清德嗆：空口白話不是真和平

【重磅快評】賴清德揮拳馬英九 向國軍示範尋找內部敵人

賴清德「互不隸屬」拖背書 馬英九：口出狂言又設詞狡賴

相關新聞

【重磅快評】賴清德領軍3委員會 可知昔蔡英文有節制？

賴清德總統就職將滿月，今天舉行記者會宣布總統府將成立國家氣候變遷對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等三大委員會，三個委員...

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

立法院通過的國會改革法案遭行政院提覆議，今天台灣公民陣線及經濟民主連合等團體一連三天在立法院外集結，重現「青鳥行動」表態...

議長兒遭搜索約談 藍營新北幹部直呼時間點怪異

新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉違反選罷法昨遭搜索及約談，國民黨新北黨務幹部都強調尊重司法調查，但對於時間點感到很疑惑，認為...

媒體爆綠委轟「外星人內閣」 萬年總召柯建銘鎮不住了？

民進黨立法院黨團總召柯建銘的「萬年總召」何時卸任？這個話題從民眾黨主席柯文哲6月初拋出民進黨版「馬王政爭」話題以來，一直到最近柯建銘「偷改」他臉書「蔡英文叮嚀」，親綠媒體報導「綠委」不滿卓榮泰的「外星人內閣」等，感覺柯建銘卸任總召這件事，愈來愈有譜。 民進黨內人士說，柯建銘在這屆立委任期一定會卸下總召，但絕不會是因為「看賴清德何時受不了」或是「黨團內部不滿」這類理由，藍白陣營不必再見縫插針。

藍委再轟數位身分證資料隱匿 內政部：假訊息混淆視聽

國民黨團日前舉行記者會抨擊內政部提供給立法院數位身分證調閱小組的資料全數塗黑，今日藍委質詢行政院長卓榮泰時更抨擊此舉是企...

柯文哲談財劃法 批執政黨想當老大「集錢又集權」

立法院長韓國瑜昨晚宴請民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委餐敘。柯文哲今天表示，立法院前院長游錫堃也跟民眾黨團吃飯，這種禮尚往來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。