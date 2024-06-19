馬辦曝國民黨與馬英九有距離 李彥秀：溝通沒問題

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，國民黨和前總統馬英九的關係存在距離，國民黨文傳會主委李彥秀今天回應，黨中央跟馬英九之間溝通沒有問題，包括副主席連勝文出席海峽論壇時，也不斷肯定馬英九在兩岸間的貢獻與努力。

蕭旭岑昨天接受網路節目訪問時提到，總統賴清德在520後對國民黨發動全面攻勢，提出不接受「首戰即終戰」，看似是在打馬英九，但只是把馬英九當槓桿，因為賴總統知道國民黨現在和馬英九的關係存在距離，藉著打馬英九，同時打國民黨和中華民國派的人。

李彥秀今天在國民黨中常會後受訪表示，黨中央跟馬英九之間溝通沒有問題，馬辦就在她的選區，大小事包括地方的邀約，都可以直接與馬辦溝通，沒有太大問題。

談到總統赴立法院國情報告，李彥秀指出，立法院職權行使法修法已三讀通過，就該遵照立法院多數決的共識與結果，相信多數立委對總統會以禮相待，只要總統願意到立法院，一定會是有序的問答。

李彥秀談及，賴總統曾承諾願意到立法院，國民黨當然也希望能創造好的憲政慣例，盼賴總統兌現承諾，也相信這會是更好互動的開始。

此外，總統賴清德談到，和平必須靠實力，要透過備戰達到避戰與和平，空口白話不是真和平。蕭旭岑上午透過新聞稿直言，賴總統說「和平需要靠實力」只對了一半，更重要的是還要靠誠信。唯有忠於中華民國憲法的「一中原則」，以及和大陸共同政治基礎「九二共識」，才有真正的和平與繁榮。

蕭旭岑強調，賴總統對國民黨發動全面攻勢，共計進行3次「偷天換日」，分別是在就職演說提「中華民國、中華民國台灣、台灣，都是國家的名字」、把「兩岸互不隸屬」和「兩國互不隸屬」混為一談、在陸官校慶演說時，把「追求一個統一的中國」的黃埔精神，偷天換日成為抗中保台、為台獨而戰。

蕭旭岑呼籲，賴總統能夠以民為念，真正為台灣百姓設想，不是用「務實」的方式，把中華民國台獨化，這樣做除了滿足意識形態的虛假妄想，對民生沒有任何幫助。