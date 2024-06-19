組三委員會侵犯行政權？ 賴清德：需國際視野無此問題
賴清德總統今天舉行「信賴新政 時代新台灣」記者會，公布總統府內將成立三大委員會，被在野黨質疑，有侵犯行政權疑慮。賴清德今天下午在民進黨中常會表示，這三個議題都是要有全球視野、國家整體高度，且過程都和行政院長卓榮泰溝通協調，沒有外界所質疑的問題。
三個新成立的委員會分別是「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」。賴總統指出，有關注到在野黨質疑，要特別說明，因為這三個議題都是全球性議題，氣候變遷是國際社會高度關注議題，台灣要加強自我要求，跟上國際腳步；全社會防衛，除了台灣自身安全，也包含區域安全，同樣是國際高度關注；健康台灣方面，自從新冠肺炎以來，全球都面對傳染疾病威脅，台灣要與國際保持暢通。
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