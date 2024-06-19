柯文哲：國民黨版財劃法要5700億不合理 藍白可折衷

立法院今天繼續審查財劃法。民眾黨主席柯文哲說，民進黨一分錢都不給，當然不對，國民黨版要拿新台幣5700億元也不合理，民眾黨版以每年平均超徵2000多億元撥給地方，總是可以取得折衷。

立法院財政委員會今天繼續審查「財政收支劃分法」，另外，今、明兩天舉行全院委員會，審查行政院針對國會職權修法提出的覆議案，21日院會投票表決。立法院長韓國瑜昨晚邀柯文哲與民眾黨立法院黨團總召黃國昌等立委餐敘。

柯文哲、民眾黨發言人李頂立、吳怡萱今天舉行中央委員會後記者會，並接受媒體提問。柯文哲說，國會改革哪一條不是民進黨以前的主張？不可以在野主張一套、執政通通不認帳，這不是明顯雙標嗎。

柯文哲表示，民進黨主張「沒有討論、不是民主」，但他要求辦電視辯論時，民進黨卻又拒絕。從民調來看，支持國會改革還是大多數，民進黨把年輕人騙到青島東路理由是什麼，「花東三法」、「錢坑法案」根本沒拿出來討論。

柯文哲說，國會改革大家只看到民眾黨有一些衝撞，應該要清楚說明為什麼要改，為什麼要建立國會聽證調查權，過去要疫苗、雞蛋資料都要不到，所以今天不是國會擴權，是國會要取得能力，防止行政權的濫權。

柯文哲說，上會期民眾黨團也有跟前立法院長游錫堃吃過飯，人與人間不用這麼肅殺；他跟韓國瑜說過，又不是不認識，敘敘舊、談談話也沒什麼，昨天也沒討論什麼政治；他認為財劃法是下個朝野會對立的題目。

柯文哲指出，他看一份數據指出，地方政府明年的支出只有8%是自己稅收，其他92%是中央補助。民進黨在野時主張要修財劃法，因為錢是中央給的，等民進黨執政後，發現每個縣市要錢都得看中央臉色，那當然不肯修。

柯文哲說，財劃法修法把中央的一些錢撥到地方，有助落實地方自治。民進黨版一分錢都不給，當然不對，國民黨版一次要拿5700億元，這也不合理，中央政府運作也是問題。民眾黨版本很簡單，就以每年平均超徵2500億元，撥給地方政府，總是可以取得折衷。

柯文哲說，民眾黨版是以務實數據，不影響政府運作，要建立主體性與主導性，要跟民眾講怎樣做才是對的，有非常清楚主張，兩大黨就是鬥來鬥去，誰在管民生需要。

李頂立指出，22日晚間將在榮星花園將舉行「反貪腐、護台灣」公民宣講活動；吳怡萱說，民眾黨設置「了解真相護台灣」網站，說明民眾黨的國會改革主張、點破民進黨為何要反改革。