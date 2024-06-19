美國通過售台無人機 外交部：本月第二度對台軍售

外交部今表示，已收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值3億6020萬美元的「攻擊型無人機飛彈系統」，包含人員殺傷（Switchblade 300）及反裝甲（Altius 600M）等2種型別。外交部對此表達高度歡迎，並感謝美國政府持續依據「台灣關係法「」及「六項保證」落實對台灣的安全承諾。

外交部指出，這是拜登政府自2021年上任以來第15度，也是本月第二度對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，展現美國政府對充實我國防需求尤其是建構不對稱作戰與嚇阻能力的高度支持，以及對台海和平穩定的高度重視。

外交部表示，針對中國近期頻繁使用灰色地帶手段侵擾我國及鄰近國家，或透過軍事脅迫手段，對區域民主國家遂行挑釁舉動，美國聯合理念相近夥伴一再呼籲中國停止脅迫台灣及破壞台海和平穩定現狀的不理性舉動。

面對來自中國的各種威脅，台灣將持續展現守護國家的決心，提升自我防衛能力及不對稱戰力，堅定捍衛自由民主的生活方式，以實力達致和平，並深化台美緊密的安全夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮