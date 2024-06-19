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政院版財劃法修正在哪？立院要求限期提出 黃珊珊挺：向人民負責

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊。圖/聯合報系資料照片

立法院財政委員會今天審議財政劃分法，國民黨立委賴士葆臨時提案，下會期9月22日前行政院版本送進立法院，民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊簽名連署表態支持，並在臉書發文表態，要求行政院提出修法版本，向人民負責。黃珊珊質疑，政府每年花不完的錢有2000億元，超徵的錢可以發給每位國人6000元，但修法就會無法運作？顯然是自欺欺人。

黃珊珊認為，財劃法25年未修，應該要修正；25年前台灣只有兩個直轄市，現在已經有6個直轄市，早已不合時宜，縣市自籌財源不足，中央集權又集錢，分配機制完全掌握在中央政府，地方政府只能仰其鼻息。

黃珊珊質疑，執政黨不想修，竟然先造謠恐嚇人民、製造對立？各黨版本都還沒開始討論，執政黨就用將刪減社會福利，包括租金補貼、育兒津貼、t-pass等來恐嚇人民，魚目混珠、製造對立。

黃珊珊質疑，中央政府預算的輕重緩急，第一個想刪的是竟然是租金補貼等民眾的福利，卻不是數發部蓋大樓的經費？居住正義與少子化福利在執政黨眼中都是「不必要的支出」？

黃珊珊指出，中央說修法會影響中央政府運作，事實上中央政府每年歲出與歲入剩餘平均高達2000億，也就是說，中央每年花不完的錢就有2000億，還有超徵的錢可以發給每位國人6000元現金；撥補台電1000億的虧損，修法就會無法運作？顯然自欺欺人。

黃珊珊重申，台灣民眾黨的版本，就是依照每年預算剩餘來計算，不至於影響中央政府運作，也可以落實地方自治，財政部應該說清楚講明白，中央到底認為釋出多少才合理，可以公開討論。

黃珊珊表示，台灣民眾黨的版本並沒有訂出「水平分配原則」，未來要交給「統籌分配稅款分配委員會」專業處理，沒有哪一個縣市會被刪減，增加的垂直分配到每個縣市都會增加分配額度，相關謠言請到此為止。

黃珊珊說，她從2月底總質詢行政院前院長陳建仁，財政部就已經開始徵詢地方政府意見及精算地方政府預算狀況，批「到現在還在推託，如此重要的法案，茲事體大，行政院更應該要提出修法版本，向人民負責！」

民眾黨立法院黨團上午於立法院議場前舉辦記者會，回應時事提問，民眾黨立委黃珊珊（右二）回應媒體提問。記者曾原信／攝影
民眾黨立法院黨團上午於立法院議場前舉辦記者會，回應時事提問，民眾黨立委黃珊珊（右二）回應媒體提問。記者曾原信／攝影

修法 台灣民眾黨 黃珊珊

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