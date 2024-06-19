【重磅快評】賴清德領軍3委員會 可知昔蔡英文有節制？

賴清德總統就職將滿月，今天舉行記者會宣布總統府將成立國家氣候變遷對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等三大委員會，三個委員會都由賴總統擔任召集人。不過，行政院長卓榮泰前晚宴請綠委才說行政院要成立經濟發展委員會，今天賴清德馬上就說要成立三個委員會，還說有與卓榮泰充分討論，三個委員會又看不清楚卓榮泰的角色，藍委建議卓榮泰回去總統府當賴清德的主任，還真是貼切的建議！

賴清德總統要成立的三大委員會都設有副召集人，其中國家氣候變遷對策委員會的副召集人是行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩董事長童子賢；全社會防衛韌性委員會的副召集人是副總統蕭美琴、潘孟安及吳釗燮；健康台灣推動委員會副召集人是健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻、 生策會會長翁啟惠、政務委員陳時中。

從副召集人的名單可以看出一些端倪，鄭麗君、潘孟安是賴清德長期信任的戰友，陳志鴻是賴清德恩師，還曾是外界點名是衛福部長熱門人選，可見賴清德小圈子內用人的風格；鄭麗君雖是卓榮泰的副手，但她和賴清德的默契更佳，蕭美琴、陳時中、吳釗燮難脫英系色彩，童子賢還是賴清德最早徵詢出任閣揆的企業界人士，卓榮泰的角色已經淡得不能再淡。

更尷尬的是，綠委王世堅日前質詢才說，先前童子賢提及要引進芬蘭OL3核電廠，要把核四剷平，上面放OL3核電廠，但這樣的內容會讓人覺得很荒唐無稽且沒知識。今天賴清德宣布要請童子賢出任國家氣候變遷對策委員會的副召集人，想必是借重他的能源建言，民進黨的能源政策到底要怎麼走下去，現在恐怕民進黨自己人都搞不清楚了。

但最讓人關注的，還是賴清德和卓榮泰的關係。就在賴清德宣布要成立三大委員會前兩天，卓榮泰夜宴立委透露，在國會改革法案覆議案結束後，行政院將於8月成立經濟發展委員會，邀集產官學研等經濟意見領袖，協助推動未來經濟政策，並搭配國家希望工程等重大政策。

姑且不談經濟發展委員會和國發會、經濟部等部會的業務職掌有無「踩線」，會不會和行政院已成立國家隊或辦公室疊床架屋，如果這是行政院認為迫切要推動的政務，賴清德說有和卓榮泰討論過，怎麼不列入賴清德的新設委員會？還是賴、卓實際上是各走各的路？

民進黨反對國會改革法案，不讓賴清德到國會備詢，但賴清德又在滿月後興致勃勃說要成立三大委員會，把手伸進行政機關，總統府變成實質的「最高行政機關」，卻又不受監督。賴清德說，行政部會與民進黨團互動應盡速到位，即便是冠軍球隊，磨合也需要時間，但卓榮泰凡事配合，甚至上不了場，最需要磨合的，恐怕是賴清德自己。

前總統蔡英文在任內擔任兩個委員會的召集人，一個是司法改革委員會召集人，另一個是原住民族歷史正義與轉型正義委員會召集人；賴清德身為雙少數總統，上任滿月就要說要擔任與政務密切相關的三個委員會召集人，昔日蔡英文即使有800萬民意作後盾，猶知權力須有節制，賴清德能不能領略一二？