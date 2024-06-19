快訊

台積電罕見喊冤繳稅不會少 聯發科也對租稅優惠出聲有何意涵

賴清德就職滿月推三大委員會 坐實「非常大總統」野心

卓榮泰答不出也無官員救駕 洪孟楷批：用民粹方式造謠

總統府設氣候變遷對策委員會 彭啓明呼應賴清德

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
賴清德總統（中）上午由副總統蕭美琴（左二）、總統府秘書長潘孟安（右二）及國安會秘書長吳釗燮（左）等人陪同，主持「信賴新政 時代新台灣」滿月記者會。記者侯永全／攝影
賴清德總統（中）上午由副總統蕭美琴（左二）、總統府秘書長潘孟安（右二）及國安會秘書長吳釗燮（左）等人陪同，主持「信賴新政 時代新台灣」滿月記者會。記者侯永全／攝影

賴清德總統上午宣布總統府將設國家氣候變遷對策委員會，由他擔任召集人，凝聚政府和民間力量，為國家找解方。環境部長彭啓明在臉書表示，他也積極著重於跨部會整合協調，並與民間公開對話互動合作，來因應未來的挑戰。

賴清德總統上午由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮等人陪同，主持「信賴新政 時代新台灣」滿月記者會。賴總統宣布，國家氣候變遷對策委員會將由行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人。

賴總統說，應該用全球格局面對挑戰，加強對社會溝通，未來委員會邀請不分黨派、社會人士。而氣候變遷對策委員會，希望對碳的定價盡速有結果、對策來執行。

彭啓明表示，賴總統也說到，正視「氣候崩潰」的急迫問題，落實淨零路徑，更要在打造永續綠生活、綠色金融的基礎上，調適環境韌性，邁向國土永續。「我也積極著重於跨部會整合協調，並與民間公開對話互動合作，來因應未來的挑戰」。

彭啓明 氣候變遷 總統府

延伸閱讀

賴清德任健康台灣委員會召集人 專家：期待廣納雅言

賴清德宣布成立3大委員會 黃國昌：反映實權在總統手上

賴清德組三大委員會 國民黨團：政院還是最高行政機關？

馬辦：賴清德三次偷天換日 無法真正讓兩岸和平

相關新聞

新北議長兒涉違反選罷法100萬交保 蔣根煌一句低調回應

新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉於立委選舉期間，在社群平台發文影射對手立委吳秉叡性侵，意圖使人不當選、違反選罷法，今移送台北...

議長兒遭搜索約談 藍營新北幹部直呼時間點怪異

新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉違反選罷法昨遭搜索及約談，國民黨新北黨務幹部都強調尊重司法調查，但對於時間點感到很疑惑，認為...

雙城論壇107萬呆帳跟柯文哲追討？ 蔣萬安7字回應

北市前市長柯文哲2022年任內最後一次雙城論壇，議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，不過當年市府仍辦雙城，...

總統府設氣候變遷對策委員會 彭啓明呼應賴清德

賴清德總統上午宣布總統府將設國家氣候變遷對策委員會，由他擔任召集人，凝聚政府和民間力量，為國家找解方。環境部長彭啓明在臉...

黃國昌批卓榮泰、鄭銘謙插話掩心虛 想讓立委問不下去

立法院今天召開全院委員會，審議行政院提出的國會改革覆議案。民眾黨立委黃國昌不滿質詢期間，行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙也...

賴清德任健康台灣委員會召集人 專家：期待廣納雅言

賴清德總統即將就職滿月，今天宣布成立三大委員會，將由他自己擔任召集人，3個月開一次會議，包含「健康台灣推動委員會」。台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。