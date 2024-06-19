總統府設氣候變遷對策委員會 彭啓明呼應賴清德
賴清德總統上午宣布總統府將設國家氣候變遷對策委員會，由他擔任召集人，凝聚政府和民間力量，為國家找解方。環境部長彭啓明在臉書表示，他也積極著重於跨部會整合協調，並與民間公開對話互動合作，來因應未來的挑戰。
賴清德總統上午由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮等人陪同，主持「信賴新政 時代新台灣」滿月記者會。賴總統宣布，國家氣候變遷對策委員會將由行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人。
賴總統說，應該用全球格局面對挑戰，加強對社會溝通，未來委員會邀請不分黨派、社會人士。而氣候變遷對策委員會，希望對碳的定價盡速有結果、對策來執行。
彭啓明表示，賴總統也說到，正視「氣候崩潰」的急迫問題，落實淨零路徑，更要在打造永續綠生活、綠色金融的基礎上，調適環境韌性，邁向國土永續。「我也積極著重於跨部會整合協調，並與民間公開對話互動合作，來因應未來的挑戰」。
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