易俊宏涉性騷 教育部青年署接檢舉未調查遭監院糾正

監委葉大華今天表示，前台南市政府副發言人易俊宏長期擔任兒少培力活動講師，涉犯多起性騷擾未成年案，教育部青年署接獲檢舉時，未立即啟動調查，輕忽場所管理人防治責任，遭監察糾正。

監察委員葉大華、紀惠容透過新聞稿表示，易俊宏從民國107年起，長期藉由擔任政府或學校的兒少培力活動或營隊講師機會，涉犯性騷擾男性青少年學員，並在110年間遭人向教育部青年署舉發。

調查發現，當時青年署人員並未依性騷擾防治法啟動調查，並仍持續讓易俊宏參與培訓活動。直到111年5月由民間團體公開揭發易俊宏涉犯性騷擾案後，教育部才啟動專案調查，清查後發現曾遭易俊宏直接性騷擾者至少7人，且部分受害人為兒少。

監委指出，由於青年署人員長達1年期間未積極處理，顯欠缺性平法紀觀念，對行政程序認知有誤，導致未能立即阻斷後續產生潛在受害人的可能性，經教育部專案清查後，議處署長等5名違失人員。

監委說明，教育部身為性別平等教育法主管機關，青年署人員卻在案發時，錯失糾正補救及預防時機，嚴重傷害政府形象及信譽，核有違失。監察院通過2人所提調查報告，糾正教育部青年署。

監委指出，易俊宏的行為經受害人提出性騷擾申訴後，台南市政府認定性騷擾成立，並核予易俊宏申誡2次及裁罰新台幣3萬元。教育部雖已專案調查認定易俊宏性騷擾多人成立，卻因易俊宏非教育人員，無從在各類不適任人員通報查詢系統或資料庫被勾稽與掌握。

監委解釋，現行兒少工作者態樣多元，包含短期性課程或營隊活動的講師、業師，如何審慎過濾不適任人員，杜絕可能風險，亟待衛福部會同教育部研議，並可考量參酌澳洲兒童工作證制度，以建置兒少及青年安全參與環境。

監委強調，易俊宏在相關調查中，曾自承被投訴性騷擾許久，但都不以為意，明顯欠缺對性騷擾的正確認知，形同性騷擾慣犯，且易俊宏仍未實際向受害人道歉，甚至藉臉書發文再次權勢施壓及傷害受害人，也未針對監察院詢問答復，難認易俊宏有悔悟之心。

監委表示，據衛福部統計，兒少性騷擾案件中，男性受害人數占整體通報人數近2成、加害人為男性比例占近5成，顯示男性同性間性騷擾行為並非少見，監察院促請衛福部與教育部就同志青少年性騷擾防治議題，確實檢討改進。