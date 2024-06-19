快訊

台積電罕見喊冤繳稅不會少 聯發科也對租稅優惠出聲有何意涵

賴清德就職滿月推三大委員會 坐實「非常大總統」野心

卓榮泰答不出也無官員救駕 洪孟楷批：用民粹方式造謠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑遭對手找網軍影射妨害性自主 吳秉叡：勿妨害民主選舉

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳秉叡。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳秉叡。圖／聯合報系資料照片

國民黨新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，於去年選舉期間涉嫌指示網軍散布對手性侵女實習生的不實言論，北檢昨天搜索、約談蔣等人到案，今天凌晨諭令蔣100萬元交保。民進黨立委吳秉叡說，盼司法盡速釐清真相，期勉未來台灣社會一同維護選舉公正、守護民主價值，勿再以不正手段妨害民主選舉。

蔣欣璋於去年總統、立委選舉期間，代表國民黨參選新北市新莊立委，對手為吳秉叡，最後落敗。檢調獲報，蔣欣璋涉嫌指示行銷公司於去年競選期間，於社群平台Dcard發布標題「立委老闆，是時候該面對我了吧？」的匿名文章，控訴新北某立委性侵女性實習生，藉此影射吳秉叡涉犯妨害性自主罪。

台北地檢4月起展開搜索行動、約談涉案嫌疑人到案說明，經複訊後，認為行銷公司負責人洪男犯罪嫌疑重大，有勾串證之虞，向台北地方法院聲押禁見洪男；至於蔣欣璋與團隊成員鄧男，供詞避重就輕，但無羈押必要，因此諭令交保候傳，全案朝罷免法意圖使人不當選等、刑法妨害名譽罪等方向偵辦。

對此，吳秉叡指出，台灣民主是眾多前人流血奮鬥而來，應知其可貴並努力珍惜、維護，而選舉是為國舉才，更應在遵循法律規範下努力爭取選民認同，任何企圖以違法、不正手段妨害選舉都是在破壞選舉公正與民主價值。

吳秉叡說，期盼司法調查盡速釐清真相，也期勉未來台灣社會一同維護選舉公正、守護民主價值，勿再以不正手段妨害民主選舉。

吳秉叡 立委選舉

延伸閱讀

議長兒遭搜索約談 藍營新北幹部直呼時間點怪異

蔣欣璋涉網攻影射吳秉叡性侵 今下午羈押庭…審資訊公司負責人

新北議長兒涉違反選罷法100萬交保 蔣根煌一句低調回應

新北議長蔣根煌兒子遭約談交保 侯友宜：勿枉勿縱

相關新聞

新北議長兒涉違反選罷法100萬交保 蔣根煌一句低調回應

新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉於立委選舉期間，在社群平台發文影射對手立委吳秉叡性侵，意圖使人不當選、違反選罷法，今移送台北...

議長兒遭搜索約談 藍營新北幹部直呼時間點怪異

新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉違反選罷法昨遭搜索及約談，國民黨新北黨務幹部都強調尊重司法調查，但對於時間點感到很疑惑，認為...

雙城論壇107萬呆帳跟柯文哲追討？ 蔣萬安7字回應

北市前市長柯文哲2022年任內最後一次雙城論壇，議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，不過當年市府仍辦雙城，...

總統府設氣候變遷對策委員會 彭啓明呼應賴清德

賴清德總統上午宣布總統府將設國家氣候變遷對策委員會，由他擔任召集人，凝聚政府和民間力量，為國家找解方。環境部長彭啓明在臉...

疑遭對手找網軍影射妨害性自主 吳秉叡：勿妨害民主選舉

國民黨新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，於去年選舉期間涉嫌指示網軍散布對手性侵女實習生的不實言論，北檢昨天搜索、約談蔣等人到...

賴清德就職滿月推三大委員會 坐實「非常大總統」野心

賴清德總統今天就職滿月，透過記者會宣布他將親自領軍，以氣候變遷、健康台灣、全民防衛三大方向，成立任務編組形式的三大委員會。只是在現行的行政體制中，這三大方向都有囊括，總統府另組委員會不但有疊床架屋之嫌，更是總統擴權迴避國會監督；況且，上任一個月就要改變先行政府運作模式，賴清德真的準備好了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。