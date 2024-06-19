疑遭對手找網軍影射妨害性自主 吳秉叡：勿妨害民主選舉

國民黨新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，於去年選舉期間涉嫌指示網軍散布對手性侵女實習生的不實言論，北檢昨天搜索、約談蔣等人到案，今天凌晨諭令蔣100萬元交保。民進黨立委吳秉叡說，盼司法盡速釐清真相，期勉未來台灣社會一同維護選舉公正、守護民主價值，勿再以不正手段妨害民主選舉。

蔣欣璋於去年總統、立委選舉期間，代表國民黨參選新北市新莊立委，對手為吳秉叡，最後落敗。檢調獲報，蔣欣璋涉嫌指示行銷公司於去年競選期間，於社群平台Dcard發布標題「立委老闆，是時候該面對我了吧？」的匿名文章，控訴新北某立委性侵女性實習生，藉此影射吳秉叡涉犯妨害性自主罪。

台北地檢4月起展開搜索行動、約談涉案嫌疑人到案說明，經複訊後，認為行銷公司負責人洪男犯罪嫌疑重大，有勾串證之虞，向台北地方法院聲押禁見洪男；至於蔣欣璋與團隊成員鄧男，供詞避重就輕，但無羈押必要，因此諭令交保候傳，全案朝罷免法意圖使人不當選等、刑法妨害名譽罪等方向偵辦。

對此，吳秉叡指出，台灣民主是眾多前人流血奮鬥而來，應知其可貴並努力珍惜、維護，而選舉是為國舉才，更應在遵循法律規範下努力爭取選民認同，任何企圖以違法、不正手段妨害選舉都是在破壞選舉公正與民主價值。

吳秉叡說，期盼司法調查盡速釐清真相，也期勉未來台灣社會一同維護選舉公正、守護民主價值，勿再以不正手段妨害民主選舉。