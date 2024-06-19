議長兒遭搜索約談 藍營新北幹部直呼時間點怪異

新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉違反選罷法昨遭搜索及約談，國民黨新北黨務幹部都強調尊重司法調查，但對於時間點感到很疑惑，認為選後5個月突然搜索，認為有點小題大作，不免令人聯想是政治追殺，甚至是蘇系為2026年先「除根」。

調查局新北市調查處接獲情資，指蔣欣璋涉於去年立委選舉期間，意圖使人不當選、違反選罷法。蔣及團隊昨到案，檢方訊後，諭知蔣欣璋100萬元交保、蔣欣璋助理鄧裕融30萬交保，向法院聲押男子洪湛閎。

據了解，去年立委選舉期間，「Dcard」論壇出現「立委老闆，是時候該面對我了吧？」文章，影射新北市立委候選人吳秉叡，性侵1名女實習生。吳認為文章意圖造謠帶風向，憤而提告，調查局溯源追出疑為蔣欣璋指示文創友人洪湛閎找人頭PO文，因此發動偵查。

新北市議會國民黨團副書記長呂家愷表示，這種事情就依法辦理、尊重司法，但時間點有點奇怪，怎麼會選後這麼久時間才處理，像民進黨政策會執行長王義川被跟監是馬上就處理，而現在已經立委選完5個月才出手，不免令人聯想到是政治追殺，真的不希望司法變政治追殺工具。

國民黨新北市黨部主委黃志雄也說，現在有人檢舉，就希望透過司法還蔣欣璋清白，尊重司法調查過程。該事件就是一個公開資訊，讓網路民眾做討論，這是否有涉及選罷法，他個人認為是有討論空間的，也是檢驗候選人的一環，不過實際調查結果由檢調認定。

因為時間點特別，外界也聯想是否是要替蘇系2026「除根」？呂家愷直呼真的不排除；黃志雄則說，確實感覺有點「小題大作 」，不排除對手想藉此壯大聲勢，或者對內宣示，選舉不該這樣，真的有就查，沒有就還清白，但選後幾個月突然這樣情況，真的很難不令人聯想。