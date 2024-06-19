新北議長兒涉違反選罷法100萬交保 蔣根煌一句低調回應

新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉於立委選舉期間，在社群平台發文影射對手立委吳秉叡性侵，意圖使人不當選、違反選罷法，今移送台北地檢署複訊，檢方訊後，諭知蔣欣璋100萬元交保、蔣欣璋助理鄧裕融30萬交保。對此，記者致電蔣欣璋無人回應，蔣根煌則低調說「人在國外回去再說」，吳秉叡則盼司法盡速釐清真相，勿再以不正手段妨害民主選舉。

去年12月20日社群平台Dcard出現一篇「立委老闆，是時候該面對我了吧？」為題的文章，內容影射吳秉叡性侵1名女實習生。知情人士指出，文章一出後迅速由媒體傳播，蔣再藉此透過地方社群散播攻擊，由於發酵速度過於快速，且吳辦公室近年並未有女實習生，因此懷疑蔣買通網軍。

地方人士也說，蔣根煌交棒意味明顯，蔣欣璋選後仍在地方走動，但僅出席一些餐敘，且選後遣散助選的老人，有一處服務處也關了起來。

記者致電給蔣欣璋、助理鄧裕融及文創公司負責人洪湛閎皆無人回應。蔣根煌則低調說「人在國外回去再說」，據了解近日與體育總會出國考察，人不在台灣。

吳秉叡表示，如今台灣的民主是眾多前人流血奮鬥而來，應知其可貴並努力珍惜、維護，而選舉是為國舉才，更應在遵循法律規範下，努力爭取選民認同，任何企圖以違法、不正手段妨害選舉都是在破壞選舉公正與民主價值。吳盼司法調查盡速釐清真相，期勉未來台灣社會一同維護選舉公正、守護民主價值，勿再以不正手段妨害民主選舉。