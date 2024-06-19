別讓黃仁勳擔憂的發生 蔣萬安喊話中央：盼穩定充足供電

內科昨許多科技辦公大樓停電，由於輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂「ＡＩ超級電腦」需要足夠的電力，有民眾說，黃仁勳前腳走，擔心的電力問題馬上發生。北市長蔣萬安今也向中央喊話，表示應提可長可久的能源政策，朝提供穩定、充足用電給所有民眾，否則民眾都要提心吊膽，不知下一步何時跳電；產業也人心惶惶，衝擊民眾產業對政府信心。

蔣萬安今天上午出席北投區里長座談，對於昨天的內科停電，蔣萬安說，能源政策全國都非常關心，所以他再度強調，希望中央政府能夠正視、並檢視能源政策，提出一個可長可久的能源政策，朝向提供穩定、充足用電給所有民眾。

媒體也追問，輝達研議投資的第二研發中心會在哪裡落腳？蔣萬安說，都有持續跟輝達、AMD等科技公司來接洽聯繫，也持續了解他們實際的需求，也都會盡量地協助。