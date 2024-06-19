快訊

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

糾紛頻傳！為何老人認為「博愛座」專屬他們？網挖出1975年這件事

別讓黃仁勳擔憂的發生 蔣萬安喊話中央：盼穩定充足供電

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席北投區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席北投區里長座談。記者林麗玉／攝影

內科昨許多科技辦公大樓停電，由於輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂「ＡＩ超級電腦」需要足夠的電力，有民眾說，黃仁勳前腳走，擔心的電力問題馬上發生。北市長蔣萬安今也向中央喊話，表示應提可長可久的能源政策，朝提供穩定、充足用電給所有民眾，否則民眾都要提心吊膽，不知下一步何時跳電；產業也人心惶惶，衝擊民眾產業對政府信心。

蔣萬安今天上午出席北投區里長座談，對於昨天的內科停電，蔣萬安說，能源政策全國都非常關心，所以他再度強調，希望中央政府能夠正視、並檢視能源政策，提出一個可長可久的能源政策，朝向提供穩定、充足用電給所有民眾。

媒體也追問，輝達研議投資的第二研發中心會在哪裡落腳？蔣萬安說，都有持續跟輝達、AMD等科技公司來接洽聯繫，也持續了解他們實際的需求，也都會盡量地協助。

停電 蔣萬安

延伸閱讀

博愛座變搏擊座？蔣萬安談存廢：勿影響多數善意、道德綁架

影／李四川戰新北民調最強 蔣萬安高唱「抱緊我、別走」

不講話代表有意見... 蔡詩萍爆料蔣萬安：現在勇於表達

「沒想到內科也停電」居民：黃仁勳憂心成真

相關新聞

新北議長兒涉違反選罷法100萬交保 蔣根煌一句低調回應

新北市議長蔣根煌兒子蔣欣璋涉於立委選舉期間，在社群平台發文影射對手立委吳秉叡性侵，意圖使人不當選、違反選罷法，今移送台北...

雙城論壇107萬呆帳跟柯文哲追討？ 蔣萬安7字回應

北市前市長柯文哲2022年任內最後一次雙城論壇，議會但書「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算」，不過當年市府仍辦雙城，...

別讓黃仁勳擔憂的發生 蔣萬安喊話中央：盼穩定充足供電

內科昨許多科技辦公大樓停電，由於輝達執行長黃仁勳日前返台稱要擴大投資，但也擔憂「ＡＩ超級電腦」需要足夠的電力，有民眾說，...

影／李四川戰新北民調最強 蔣萬安高唱「抱緊我、別走」

2026新北市長布局，據最新民調，北市副市長李四川目前在國民黨潛在候選人中最具競爭力；若民眾黨立委黃國昌參戰，民進黨潛在...

不講話代表有意見... 蔡詩萍爆料蔣萬安：現在勇於表達

台北市長蔣萬安執政將滿2年，台北市文化局長蔡詩萍今早上廣播節目爆料，以前蔣萬安開會時不講話代表有意見，現在反而更難得展現...

立院今續審財劃法 綠盼白起義來歸

立法院財政委員會今將續審「財政收支劃分法」修法，民進黨立院黨團昨向民眾黨團喊話，強調民進黨團針對財劃法願意討論，希望有機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。