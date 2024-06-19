影／李四川戰新北民調最強 蔣萬安高唱「抱緊我、別走」

2026新北市長布局，據最新民調，北市副市長李四川目前在國民黨潛在候選人中最具競爭力；若民眾黨立委黃國昌參戰，民進黨潛在候選人唯有海基會董事長鄭文燦，才能險勝李四川。市長蔣萬安今再被問「是否還要萬安緊抱？還是要放手？」蔣今天不再「萬安緊抱」，而是直接唱五月天的「擁抱」，高唱「『蔣』我的手緊握、抱緊我、『問』我，愛...別走。」

蔣萬安今天上午赴北投區里長座談，對於藍綠白積極布局2026新北市長選舉。根據中廣、民意調查協會最新民調，相較於新北市副市長劉和然及立委洪孟楷，李四川民調近4成，不僅藍營民調最高，若民眾黨立委黃國昌參戰，民進黨潛在的候選人唯有海基會董事長鄭文燦，才能險勝李四川0.13%。

蔣萬安今天再度被問及，為了國民黨新北贏，是否還要萬安警報？還是要放手？蔣萬安說，萬安緊抱？你想知道我內心真正想法嗎？用一首歌來回覆好了，「蔣我的手緊握，抱緊我，問我，愛...別走。

蔣萬安唱完、聯訪結束，蔣竟然還不忘過來提醒，這是五月天的擁抱。