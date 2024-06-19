不講話代表有意見... 蔡詩萍爆料蔣萬安：現在勇於表達

台北市長蔣萬安執政將滿2年，台北市文化局長蔡詩萍今早上廣播節目爆料，以前蔣萬安開會時不講話代表有意見，現在反而更難得展現主見。另外，對於文化領域上，蔣萬安出席台北電影節頒獎典禮，全程三小時都沒有離開，也大力支持文化戲劇等方面，「認為文化當成自己的名片。」

蔡詩萍表示，蔣萬安的優點是非常多樣且寬容，以往有些市長或許比較強勢，強勢到意見會超越某些專業人士，但是蔣是會仔細聆聽，不過，這也不代表沒有主見，他發現只要蔣在會議上不講話，就是代表有一些個人意見，只是會私下講，不會讓發言者沒有面子。

蔡詩萍透露，最近蔣萬安又不同，現在的市政會議中，蔣會直接糾正某些局處首長，可能覺得這樣執行速度、效率過慢，或者講的不清楚，開始出現自己的定見且勇於表達出來，「所以才會有些首長有異動。」

他也說出蔣萬安細膩的一面，在市政會議報告之前會有小型的會前會，進而溝通想法、調整。現在的民調也顯見，市民滿意度等都是倒吃甘蔗，不過台北市民確實水準高、但蔣持續在中間地帶保持穩定往前。