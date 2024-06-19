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立院今續審財劃法 綠盼白起義來歸
立法院財政委員會今將續審「財政收支劃分法」修法，民進黨立院黨團昨向民眾黨團喊話，強調民進黨團針對財劃法願意討論，希望有機會開啟與在野黨的合作；民眾黨團副總召黃珊珊則強調，民眾黨團版本和國民黨團版本大不同，喊話民進黨團提綠版、院版，不然也歡迎支持民眾黨團的版本，「不要成為保送國民黨的幫凶」。
民進黨團昨舉行記者會。國民黨立委近日提出「黨產條例」修正草案，要為救國團十六億元資產解套，民眾黨八席立委投票時集體缺席，最後順利一讀，民眾黨立委陳昭姿受訪時直言，當天想要進場投下反對票；民進黨團幹事長吳思瑤昨天以此為例說，從黨產案到反年改的法案，民進黨團都期待民眾黨團回到社會公平正義的一方，如果陳昭姿所言為真，盼她趕快在黨產案、反年改案等，「一起起義來歸」。
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