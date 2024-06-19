華府智庫對賴總統示警 「台灣地緣政治情勢劇烈」

華府智庫大西洋理事會會長坎普昨拜會賴清德總統時表示，台灣正經歷劇烈的地緣政治情勢，他引用賴總統在就職演說中提到，「中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰」，這是非常明智的說法，因為過去十八個月以來，中國對台灣的威脅不斷增長，「我們必須共同嚇阻這些行為的發生」。

坎普認為，台灣與烏克蘭的安全緊密相關；一個戰區的失敗會影響另個戰區，烏克蘭的勝利將對台灣有利。他說，面對區域及全球性挑戰，賴總統代表台灣人民，必須捍衛台灣現有的成就。非常感謝與台灣之間長久與深刻情誼，期盼能與台灣政府一起合作，共同形塑更美好的未來。

賴總統昨接見大西洋理事會「跨大西洋高階訪問團」，他表示大西洋理事會是美國華府最具影響力的智庫之一，在國際安全及外交事務領域的政策建議，受到美國及歐洲各界高度重視，訪賓都是外交國安議題專家，期盼大家能持續為台灣安全及國際參與提供寶貴建言。

賴總統強調，他上任近一個月，來自各國的貴賓訪問台灣都是為了加深合作而努力，他所帶領的新政府也將積極推動價值外交，與民主國家深化夥伴關係，促進全球的民主、和平、繁榮，增進彼此人民的福祉。

訪團成員拉脫維亞前總統艾格斯表示，台灣、美國、捷克及拉脫維亞等人民都相信民主是比較好的制度，然而世界上只有少數國家是民主國家，全球八十億人口中只有少數人民生活在民主制度下。過去十年，民主國家面臨內憂外患，外部有侵略勢力，內部威脅則特別是民粹主義的高漲，因此有必要強化民主及其韌性。