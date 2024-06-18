起飛聽到一聲巨響…謝長廷搭機返日竟遇雷擊：不知道要不要交代遺言

我駐日代表謝長廷在臉書表示，他今天搭機返回日本，起飛就聽到一聲巨響，是飛機遭到雷擊，因為有避雷針，所以最後平安無事。他表示，當下他腦中閃過很多念頭，不知道要不要交代遺言。

謝長廷發文說，他今天返回日本，搭機時段遇上松山地區下大雨，氣流很不穩定，飛機起飛後不久，突然一聲巨大聲響，好像就在窗邊爆破的感覺，嚇了他一跳，窗外一片灰暗不知什麼事，趕緊查看窗戶和機身是否有裂損，瞬間腦海閃過很多念頭，「是不是要跟家人說我愛你或交代遺言？」

他說，隔了一陣子，氣流稍穩定，一位空姐走來告訴他，剛剛飛機被雷電打到，好在有避雷針，所以平安沒事。他說，他想避雷針主要是把閃電引到地下，飛機不可能引電到地下，裝的應該是其他類似裝置，而空服員也說這是服務多年第一次遇到。謝長廷說，看來真的不常發生，他可以去買樂透試試。