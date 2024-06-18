獨／韓國瑜宴柯文哲、白委話家常 黃珊珊未到是這原因

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今晚在立法院康園餐廳宴請民眾黨主席柯文哲、民眾黨立委，7位白營立委都到場，雙方聊了2個多小時餐廳打烊才離開，僅民眾黨團副總召黃珊珊未到，據悉，是至親家人身體微恙住院，因此未到場。民眾黨團幹事長吳春城表示，席間氣氛愉快，像老朋友話家常，未刻意聊當下敏感話題。

林國成表示，這是大概半個月前就約的餐敘，柯文哲跟韓國瑜是老朋友，久未見面，因此相約碰面，不過「2、3人不好叫菜」，因此找民眾黨立委作陪、聚聚，彼此交流話家常。

吳春城表示，用餐過程愉快，大家閒話家常，講笑話、談人生、聊政情和國際情勢等，聊天話題非常廣，就像老朋友見面聊天，柯文哲擔任市長時韓國瑜擔任北農總經理，兩人本來就很有話聊。

與會人士表示，韓國瑜訂了一個16人桌，但與會人士僅韓國瑜、江啟臣和民眾黨7位立委，加起來才9個，座位很寬敞，因此韓、柯兩人在餐會上並肩而坐，老友話家常沒有什麼冠冕堂皇的話或場面話，就是聊聊，彼此鼓勵、安慰一下，沒有特別聊什麼事。

與會人士表示，韓國瑜和柯文哲兩人太熟了，席間也感嘆政局變化，韓國瑜鼓勵柯文哲「你要有笑容啦，像我每天笑嘻嘻的」，每天本來就要面對很多的挑戰，就是樂觀面對，鼓勵柯文哲不要每天愁眉苦臉的，就像老友聚會輕鬆愉快。

吳春城表示，席間未聊到明天覆議案或藍鳥青鳥集結等敏感的「現在進行式的事」，因為韓院長角色中立，「他又不是代表國民黨來，只是以立法院長個人身分來」，沒有談到什麼合作之類的。