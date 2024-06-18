請完藍白…會不會請綠委吃飯？韓國瑜回4個字
立法院長韓國瑜今天宴請民眾黨主席柯文哲、民眾黨立法院黨團吃飯，獨缺民眾黨立委黃珊珊。由於韓國瑜已經分別請藍、白兩黨立委吃飯，外界關注韓未來是否會請民進黨團吃飯？韓國瑜用餐後簡單表示，「都會、都會」，隨後便快步離開。
韓國瑜昨天晚間六時卅分在立法院康園宴請白營，雙方聊到晚間九時許才結束。
柯文哲與民眾黨團總召一同步出餐廳，面對媒體詢問雙方是否有談到國會改革覆議案？柯僅表示，「覆議案要請總召回答」，並提到用餐氣氛良好，接著就上車離開。韓國瑜隨後也離開餐廳，面對媒體詢問聊了什麼、是否談及覆議案，韓皆未回答。
不過韓國瑜身為立法院長，理應議事中立，外界也好奇韓是否會另找時間宴請民進黨團。韓國瑜簡短表示，「都會、都會」。
民眾黨立委張啟楷則笑著說，用餐過程相當輕鬆，就是單純的請客吃飯；立法院前院長游錫堃也曾與其他黨團餐敘過，「搞不好過幾天就會看到韓國瑜請民進黨團（吃飯）」。
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