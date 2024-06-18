快訊

金馬入圍男星酒駕出車禍！疑宿醉與遊覽車碰撞 酒測值0.44「移送畫面曝光」

博愛座存廢掀議 北捷說話了「因中央法規無法廢除」

請完藍白…會不會請綠委吃飯？韓國瑜回4個字

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）。記者邱德祥／攝影
立法院長韓國瑜（右）。記者邱德祥／攝影

立法院韓國瑜今天宴請民眾黨主席柯文哲、民眾黨立法院黨團吃飯，獨缺民眾黨立委黃珊珊。由於韓國瑜已經分別請藍、白兩黨立委吃飯，外界關注韓未來是否會請民進黨團吃飯？韓國瑜用餐後簡單表示，「都會、都會」，隨後便快步離開。

韓國瑜昨天晚間六時卅分在立法院康園宴請白營，雙方聊到晚間九時許才結束。

柯文哲與民眾黨團總召一同步出餐廳，面對媒體詢問雙方是否有談到國會改革覆議案？柯僅表示，「覆議案要請總召回答」，並提到用餐氣氛良好，接著就上車離開。韓國瑜隨後也離開餐廳，面對媒體詢問聊了什麼、是否談及覆議案，韓皆未回答。

不過韓國瑜身為立法院長，理應議事中立，外界也好奇韓是否會另找時間宴請民進黨團。韓國瑜簡短表示，「都會、都會」。

民眾黨立委張啟楷則笑著說，用餐過程相當輕鬆，就是單純的請客吃飯；立法院前院長游錫堃也曾與其他黨團餐敘過，「搞不好過幾天就會看到韓國瑜請民進黨團（吃飯）」。

民眾黨主席柯文哲。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者邱德祥／攝影

民眾黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

韓國瑜、柯文哲今晚聚餐17道菜色曝光 黃珊珊未現身

獨／韓國瑜、柯文哲今晚約吃飯 盼促進藍白合作

韓國瑜第二度請假立法院會 原因曝光

王建煊夫婦紀念鑽石婚 韓國瑜將出席祝福

相關新聞

韓國瑜、柯文哲今晚聚餐17道菜色曝光 黃珊珊未現身

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今天在立法院宴請民眾黨主席柯文哲、民眾黨團，不過民眾黨立委黃珊珊未到場。雙方在康園點了17道...

獨／韓國瑜、柯文哲今晚約吃飯 盼促進藍白合作

立法院長韓國瑜今天在點水樓宴請十幾名國民黨立委。藍營立委透露，韓國瑜在會中表示，已邀請民眾黨主席柯文哲在立法院吃飯。該名...

請完藍白…會不會請綠委吃飯？韓國瑜回4個字

立法院長韓國瑜今天宴請民眾黨主席柯文哲、民眾黨立法院黨團吃飯，獨缺民眾黨立委黃珊珊。由於韓國瑜已經分別請藍、白兩黨立委吃...

黃仁勳擔憂成真？ 郭智輝駁：內科跳電不是缺電

經濟部長郭智輝今日上午才強調「台灣不缺電」，沒想到事隔2小時後，內湖科學園區就因地下饋線跳脫造成停電，被認為是NVIDI...

新北市長民調曝：國民黨李四川最強 綠營僅鄭文燦能險勝

藍綠白積極布局2026新北市長選舉。根據中廣、民意調查協會最新民調，相較於新北市副市長劉和然及立委洪孟楷，台北市副市長李...

賴清德聲望跌破5成 白委：成天跟在野拚場有事嗎？

台灣民意基金會今天公布最新民調，調查結果顯示，19.6%受訪者對賴總統聲望非常贊同，28.6%還算贊同，16.1% 不太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。