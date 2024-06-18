賴清德聲望跌破5成 白委：成天跟在野拚場有事嗎？

台灣民意基金會今天公布最新民調，調查結果顯示，19.6%受訪者對賴總統聲望非常贊同，28.6%還算贊同，16.1% 不太贊同，9.5%一點也不贊同，17%沒意見，8.4%不知道、拒答。民眾黨立委林憶君表示不意外，質疑賴總統心中只有選舉，「上任來一天到晚跟在野拚場，是有事嗎？」

林憶君表示，賴清德身兼民進黨主席不好好替台灣拚經濟，自己執政還當家鬧事，放任民進黨員在各地造謠，人民只看到台灣不斷內耗；執政者應端出牛肉給人民看，用政策說服人民，而不是一天到晚用民粹的方式跟在野黨拚場。