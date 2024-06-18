黃仁勳擔憂成真？　郭智輝駁：內科是跳電不是缺電

經濟部長郭智輝今日上午才強調「台灣不缺電」，沒想到事隔2小時後，內湖科學園區就因地下饋線跳脫造成停電，被認為是NVIDIA執行長黃仁勳的擔憂成真。對此，郭智輝強調，此次跳電與跟缺電無關，會盡快把問題點找出來補強。

郭智輝下午受訪指出，內科停電與缺電沒有關係，「那是跳電，不是缺電」，是地下饋線所造成，可能是妥善率沒有做好，並稱近期很多跳電都有個趨勢，好發在人多、或是設備比較舊的區域，風險比較高。

媒體追問，即使不缺電，未來科學園區是否還是會有跳電情況？郭智輝指出，科學園區「電的方式不一樣」，現在會很快地去同樣的地區檢查、維修，趕快在這一兩天做起來。

由於黃仁勳過去坦言，擴大投資台灣最擔心電力是否充足，今天的事件是否代表黃仁勳擔憂成真？郭智輝立刻搖頭，強調會趕快把問題找出來，請大家給政府一點時間，因為過去不曾有這種情況，但時間久了都會有這個風險，既然知道了，就趕快來補強。